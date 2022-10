Fusillade à Saint-Bruno : les habitants partagés entre peur et résignation

La loi du silence règne dans le quartier Saint-Bruno à Grenoble, quelques jours après une énième fusillade survenue ce samedi 1er octobre dans le quartier. Alors que des hommes armé ont sévi en plein centre-ville, que des habitants ont été contraints de se réfugier dans une bibliothèque de quartier, peu d’habitants acceptent de s’exprimer à notre micro.

Ce qu’il s’est passé

Les faits remontent au samedi 1er octobre. Peu avant midi, une Audi Q8 se gare devant un bar du quartier Saint-Bruno. À bord, quatre hommes armés et cagoulés tirent en l’air, sans faire de blessés. Ils sont pris en chasse par la police. L'un des passagers sera arrêté dans le secteur de l'Arlequin, au sud de Grenoble, blessé à l'épaule par un tir de policier. Les trois autres prendront la fuite.

La loi du silence règne dans le quartier Saint-Bruno, au lendemain d'une nouvelle fusillade en plein jour Copier

La loi du silence

Assis en terrasse, à deux pas de la place Saint-Bruno, deux habitués prennent le café. Mais aucun d’eux n'a vraiment envie d'évoquer la fusillade du week-end. "Ça ne nous regarde pas", répond l'un d'eux. Dans les commerces alentours, la réponse est toujours la même : "On ne sait rien."

Des dealers de plus en plus jeunes

Après plusieurs refus consécutifs, Christophe accepte de dire quelques mots à propos du climat qui règne au quotidien dans le quartier. Cela fait des années que ça dure, mais le trafic s'est accentué depuis la pandémie. Désormais, ce sont surtout des jeunes. "Ils ont treize ou quatorze ans, surtout des filles”, s’alarme cet habitant qui demande aux autorités de renforcer la présence des CRS pendant les mois à venir.

Reportage interrompu

À quelques pas de la place, Marie rentre chez elle, à bout. "C'est dur, on voit de ces trucs affreux, c'est inadmissible". Elle-même dit ne pas se sentir en sécurité dans son quartier. Pour preuve : récemment, vers 22 heures, alors qu’elle retirait de l’argent à la poste, place Saint-Bruno, un groupe de jeunes l’aurait intimidé, à quatre, la poussant à rebrousser chemin. La retraitée n'aura pas le temps de finir son témoignage. Car à la vue de notre micro, un attroupement se forme sur la place. Plusieurs jeunes se rapprochent en scooter et nous font comprendre qu'il faut partir. Elle baisse les yeux et rentre chez elle. Notre reportage prendra fin ici.

Inciter les clients à se faire livrer leur drogue

“Le problème est profond”, reconnaît Olivier Bertrand, adjoint EELV à la mairie de Grenoble, en charge du secteur Saint-Bruno. Les policiers sont présents sur place, mais le point de deal existe toujours, constate l’élu, qui milite pour responsabiliser les clients. Et il n’y va pas de main morte : “Moi, par exemple, je n'hésiterais pas à leur dire : débrouillez-vous autrement. On peut aussi se faire livrer chez soi.”

Olivier Bertrand dit vouloir arrêter de favoriser ce "phénomène", dont les répercussions en termes de voisinage sont "vraiment détestables". Il appelle avant tout le gouvernement à légaliser le cannabis. Une idée déjà évoquée par le maire de Grenoble Eric Piolle.

Olivier Bertrand dit vouloir arrêter le trafic en responsabilisant les clients Copier

"On ne fait pas le poids"

Maud Tavel, adjointe chargée de la tranquillité publique à Grenoble, se dit bien désarmée face à de tels actes. "_On est là face à du crime organisé_. Et ça, ce n’est pas des compétences municipales”, explique l'élue. Car selon elle, les services municipaux peuvent agir en faisant de la prévention, et de la médiation dans les quartiers, mais en aucun cas, ils ne peuvent rivaliser face à des armes de guerre. Maud Tavel s'en remet au ministre de la Justice pour renforcer les moyens de la police nationale. Elle confie également travailler à des "clips vidéo à diffuser très largement", pour sensibiliser la population aux conséquences du trafic de drogue.