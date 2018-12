Fusillade à Strasbourg : l'eurodéputée ligérienne Françoise Grossetête confinée au Parlement européen

Un homme a ouvert le feu ce mardi soir au centre-ville de Strasbourg. Trois personnes sont mortes et au moins douze sont blessées. La députée européenne de la Loire, Françoise Grossetête a dû être confinée au Parlement européen.

Loire, France

Une fusillade a eu lieu ce mardi soir peu avant 20 heures en plein centre-ville de Strasbourg. Un homme, fiché S, a ouvert le feu à plusieurs reprises tout près du célèbre marché de Noël. Trois personnes ont été tuées et au moins douze sont blessées. La population a été confinée pendant de longues heures, la députée européenne de la Loire Françoise Grossetête a été confinée au Parlement européen.

Sur son compte Twitter, la députée européenne raconte "Confinée au Parlement européen de #Strasbourg, mes pensées vont vers les victimes du terrible attentat du Marché de Noël et vers les forces de l’ordre qui démontrent une fois de plus leur courage au service de nos concitoyens".

Confinée au Parlement européen de #Strasbourg, mes pensées vont vers les victimes du terrible attentat du Marché de Noël et vers les forces de l’ordre qui démontrent une fois de plus leur courage au service de nos concitoyens. — Françoise Grossetête (@GrosseteteF) December 11, 2018

La conseillère régionale du Rassemblement National Sophie Robert est également à Strasbourg, elle écrit ceci sur les réseaux sociaux : "Depuis Strasbourg où je viens de vivre une soirée tragique, je constate que le gouvernement a mis en garde à vue plus de 1000 #GilestJaunes et par contre le fichier S radicalisé qui a tué 4 personnes et fait 8 blessés ce soir, n’a pas été inquiété ! #attentatstrasbourg".