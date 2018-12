Fusillade à Strasbourg : la députée européenne de Touraine Angélique Delhaye confinée dans un restaurant lundi soir

Indre-et-Loire, France

Un individu a tiré dans les rues de Strasbourg, en pleine période de marché de Noël, vers 20h, mardi soir. Le bilan provisoire fait état de trois morts et douze blessés, selon le ministre de l'intérieur Christophe Castaner, qui s'est exprimé depuis Strasbourg dans la nuit. La population a dû rester confinée pendant plusieurs heures. C'est le cas de la députée européenne Les Républicains, et par ailleurs maire de Saint-Martin-le-Beau en Indre-et-Loire, Angélique Delahaye, était à Strasbourg lundi soir pour une session du Parlement européen. Quand l'attaque a éclaté, la parlementaire n'était pas dans l'hémicycle, mais tout simplement dans la rue, dans un restaurant.

J'imaginais pas que cela puisse arriver. Je suis peut être naïve

J'avais terminé ma journée de travail au parlement européen et on avait décidé de passer un moment dans le centre historique avec mes collaborateurs pour les remercier.

C'est extrêmement choquant

On était au restaurant et on nous a expliqué qu'il n'était plus question de ressortir. Vers 2 h on a essayé de rejoindre nos hôtels. Le mien était situé à deux pas de l'attentat près de la cathédrale. On a été ramené par petits groupes serrés par les forces de l'ordre. C'est extrêmement choquant Quand on connait la sécurité déployée à Strasbourg où on trouve plusieurs marchés de Noël, _peut-être je suis naïve mais je n'imaginais pas que cela puisse se passer quoi_. On est fouillé systématiquement dans un sens comme dans l'autre. Je me sentais en totale sécurité donc je suis triste. Triste pour ces victimes, pour leurs familles. A quelques jours des fêtes de fin d'année. J