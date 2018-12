Fusillade à Toulon : un homme de 21 ans écroué

Un jeune homme a été mis en examen et écroué après la fusillade qui avait fait un mort et quatre blessés le 21 novembre dans le quartier des Oeillets à Toulon.

Toulon, France

Un jeune homme a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire après la fusillade qui avait fait un mort et quatre blessés le 21 novembre dans une cité de Toulon, le quartier des Oeillets. Il y a quelques jours, deux hommes ont été interpellés et déférés au parquet après l'ouverture d'une information judiciaire.

Identifié comme porteur d'un fusil à pompe

"L'un a été formellement identifié par des témoins comme étant porteur d'un fusil à pompe", a précisé à l'AFP Bernard Marchal, procureur de la République de Toulon. L'autre suspect, contre lequel les preuves sont plus "minces", selon le magistrat, a été libéré et placé sous statut de témoin assisté. Tous deux nient toute implication.

Quatre blessés dont deux grièvement

La fusillade avait fait un mort, un jeune homme dont le propre frère avait été abattu dans des conditions similaires en début d'année et qui lui-même avait été grièvement blessé l'an dernier de la même façon. Quatre personnes avaient également été blessées, dont deux très grièvement qui avaient été placées en coma artificiel.

Trois armes utilisées

Trois armes différentes ont été utlisées au cours de ce règlement de comptes local lié au trafic de stupéfiants, relève encore M. Marchal, précisant que "trois personnes sont impliquées comme auteurs". L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Toulon épaulée par la brigade de répression du banditisme de Marseille.

L'appel du maire de Toulon

Au lendemain de ce règlement de compte, le maire LR de Toulon, Hubert Falco avait de nouveau réclamé des moyens à l'Etat : "combien faudra-t-il de morts sur notre territoire pour être entendu et écouté?", avait réagi l'élu, alors qu'une recrudescence de la criminalité liée au trafic de drogue a été constatée.