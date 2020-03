Ce mercredi, une fusillade a éclaté dans le quartier de la Reynerie à Toulouse. Six agents d'une société marseillaise de sécurité privée, chargée depuis 2018 de "patrouiller" pour le compte de Toulouse Métropole Habitat, ont été blessés. Cette société aurait des liens avec des trafics de drogue.

Fusillade à Toulouse : soupçons autour de la société de sécurité privée qui emploie les six agents blessés

Six personnes ont été légèrement blessées dans une fusillade quartier de la Reynerie à Toulouse, au Mirail, ce mercredi. Elle a éclaté vers 10h, au 21 cheminement Auriacombe, lieu connu pour le deal et le trafic de drogue. Selon les premières constations, les victimes ont été blessées par des armes de petits calibres, dont certaines aux jambes. Leurs jours ne sont pas en danger.

Une société de sécurité privée "louche" ?

Les blessés sont employés de la société "L'Azuréenne de Protection". Cette entreprise est payée par le bailleur social Toulouse Métropole Habitat depuis 2018. Créé en 1921, Toulouse Métropole Habitat gère 18.400 logements, soit 30% du parc social de l’agglomération toulousaine. Après un appel d'offres en 2018, le bailleur social public avait dont choisi de confier à la société L'Azuréenne de Protection, entreprise marseillaise, le soin de remettre un peu d'ordre dans ses HLM, notamment dans les halls où des dealers agissaient en toute impunité. Une quinzaine d'agents, non armés, majoritairement d'origine tchétchène, patrouillent ainsi à la Reynerie mais aussi aux Izards. Selon certains habitants rencontrés par France Bleu Occitanie, leur présence est très utile, alors que d'autres dénoncent l'agressivité de certains agents, notamment envers les jeunes.

Problème : le préfet d'Occitanie s'est inquiété des liens possibles de cette société avec des trafiquants de drogue et en avait avisé le maire de Toulouse. La préfecture ne confirme pas cette information, mais plusieurs sources nous assurent qu'elle est fiable. Nos confrères de 100% parlent eux de certains agents fichés S, mais cela ne nous a pas été certifié. Suite à cette alerte du préfet, le contrat entre la Métropole et l'entreprise, qui finit le 1er août 2020, n'avait pas été rompu. Peut-être parce que cela aurait coûté très cher : près de 700.000 euros selon nos informations.

Alors cette fusillade a-t-elle un lien avec le trafic de drogue ? Pour l'instant, on ne sait pas. Pas sûr, car les agents étaient en train de sécuriser la réparation d'une porte. A cette heure, la société marseillaise n'a pas encore répondu à nos sollicitations qui datent du début de soirée. Toulouse Métropole Habitat n'a pas souhaité réagir en dehors d'un communiqué précisant que "les raisons de ces coups de feu restent pour le moment inconnues. Nous condamnons cet acte avec la plus grande fermeté".

En tout cas, cette fusillade n'a "a priori rien à voir" avec l’enlèvement d'un ado de 12 ans originaire du quartier, nous écrit le procureur de Toulouse. Ce garçon a été enlevé mardi et retrouvé mercredi sain et sauf, sur une aire d'autoroute à Villetelle, à une trentaine de kilomètres à l'est de Montpellier.