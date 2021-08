Deux hommes de 17 et 19 ans ont été mis en examen et écroués vendredi 27 août pour tentative de meurtre en bande organisée, port d'arme et association de malfaiteurs. Un jeune de 17 ans avait été blessé à la jambe lors d'une fusillade dans le quartier Ménimur à Vannes (Morbihan) dimanche 22 août.

Fusillade à Vannes : deux hommes de 17 et 19 ans mis en examen et écroués

Près d'une semaine après la fusillade dans le quartier Ménimur à Vannes (Morbihan), deux jeunes de 17 et 19 ans ont été placés en détention provisoire vendredi 27 août. Ils ont été mis en examen par le parquet de Lorient pour tentative de meurtre en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, port et transport non autorisés d'arme et munitions. Un jeune de 17 ans avait été blessé à la jambe lors d'un échange de coups de feu dans la soirée du dimanche 22 août, ses jours n'étaient pas en danger.

Les investigations vont se poursuivre sous l'autorité du juge d'instruction de Lorient. Deux autres hommes avaient également été interpellés et placés en garde à vue. La police de Vannes, accompagnée du Préfet du Morbihan, a mené mercredi 25 août une descente dans le quartier Ménimur. Les habitants notent un regain de tension autour des trafics de drogue depuis quelques mois.