Fusillade à Vienne : ce que l'on sait de l'attaque terroriste qui a fait 4 morts

Le centre-ville de Vienne en Autriche a été touché par une fusillade lundi soir. Une "attaque terroriste" selon le chancelier autrichien qui a fait 4 morts et quinze blessés. Un assaillant a été tué par les forces de l'ordre, d'autres suspects sont actuellement recherchés.

Une fusillade a éclaté lundi soir dans le centre-ville de Vienne, en Autriche. Un attentat qualifié "d'attaque terroriste" par le chancelier Sebastian Kurz qui a fait quatre morts et une quinzaine de blessés. Un des assaillants, armé d'un fusil d'assaut et d'une ceinture d'explosifs factice, a été abattu par la police.

Il s'agit d'un "sympathisant" du groupe jihadiste Etat islamique selon les indices recueillis dans son logement qui a été forcé à l'explosif par les forces d'interventions. Selon le gouvernement, l'assaillant est d'origine nord-macédonienne et avait été condamné en 2019 pour avoir tenté de rejoindre la Syrie. Agé de 20 ans, il était aussi détenteur de la nationalité autrichienne.

Les enquêteurs essaient de déterminer s'il a agit seul ou avec des complices. Les tirs ont leu lieu dans différents endroits de la ville. La fusillade a éclate vers 20h non loin d'une importante synagogue et de l'Opéra de Vienne, à quelques heures de l'entrée en vigueur d'un reconfinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

L'attaque s'est déroulée dans six lieux différents, a expliqué la police, sans donner de détails.

Une cinquantaine de coups de feu

Selon des témoins interrogés par une télévision autrichienne, un homme a tiré sur la foule "comme un fou" avec une arme automatique. L'un des témoins évoque "au moins 50 coups de feu". La stupeur s'est aussitôt installée dans les restaurants et les bars du quartier, où les clients ont été priés de rester à l'intérieur, lumières éteintes, pendant que les sirènes des ambulances hurlaient à l'extérieur.

Selon le ministère de l'Intérieur, deux hommes et deux femmes ont été tuées dans l'attaque. Une quinzaine de personnes ont été hospitalisées, dont sept dans un état grave.

Les Viennois confinés

Dans les instants qui ont suivi l'attaque, le ministère de l'Intérieur a appelé les habitants de Vienne à être prudents. "Restez à la maison ! Si vous êtes dehors, réfugiez-vous quelque part ! Restez loin des lieux publics, n'utilisez par les transports" a écrit la police sur son compte Twitter lundi soir.

Des policiers et des soldats ont été mobilisés pour protéger les bâtiments importants de la capitale, et les enfants ont été dispensés d'école mardi. "Nous ne nous laisserons jamais intimider par le terrorisme et nous combattrons ces attaques avec tous nos moyens", a affirmé le chancelier Kurz, fustigeant une attaque "répugnante".

Hélicoptères et cordons de police, la ville a été bouclée pour retrouver d'éventuels autres suspects. Des contrôles renforcés ont été mis en place à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche dans le cadre des recherches de suspects, a indiqué la police allemande.

Condamnations à l'étranger

Cette attaque a suscité de nombreuses réactions de la part des chefs d'Etat à travers le monde. Pour le président américain Donald Trump, "ces attaques du mal contre des innocents doivent s'arrêter", "Les Etats-Unis se tiennent aux côtés de l'Autriche, de la France, et de l'Europe toute entière dans le combat contre les terroristes, dont les terroristes islamiques radicaux", a-t-il ajouté.

Dans un premier tweet en français puis en allemand, Emmanuel Macron a assuré que "nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien". Il a ensuite déclaré : "L'Europe est en deuil. L'un des nôtres a été durement frappé par le terrorisme islamiste. Nous pensons aux victimes, à leurs familles, aux vies brisées. La France se tient aux côtés de l'Autriche, prête à apporter son soutien".

La chancelière allemande Angela Merkel a réagi sur Twitter : "Le combat contre ces assassins et leurs instigateurs est notre combat commun", exprimant également à l'Autriche sa "solidarité". L'Union européenne a condamné "avec force" cette "horrible attaque", selon les mots sur Twitter du président du Conseil européen Charles Michel, évoquant "un acte lâche" qui "viole la vie et nos valeurs humaines".

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a écrit, également sur Twitter: "L'Europe est totalement solidaire de l'Autriche. Nous sommes plus forts que la haine et la terreur".

L'Europe sous la menace terroriste

Cette attaque terroriste, dans une ville où la criminalité est habituellement faible, intervient dans un climat très tendu en Europe. En France, trois personnes ont été tuées jeudi dans une attaque au couteau à la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Nice (sud-est) par un jeune Tunisien récemment arrivé en Europe.

Quelques jours auparavant, la décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire qui avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans un cours sur la liberté d'expression, avait choqué en France et au-delà.

L'Autriche avait été jusqu'ici été relativement épargnée par la vague d'attentats islamistes survenue en Europe ces dernières années. En mars 2018, un jeune homme, sympathisant islamiste selon la police, avait attaqué au couteau un membre des forces de l'ordre devant l'ambassade d'Iran à Vienne avant d'être abattu.

En juin 2017, un homme né en Tunisie avait tué un couple âgé à Linz. Il avait déclaré avoir voulu faire un exemple car il se sentait discriminé en tant qu'étranger et musulman.