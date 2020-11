Fusillade à Vienne : l'assaillant tué est un "sympathisant" de l'Etat islamique

"Les indices recueillis montrent clairement que c'est une personne radicalisée qui se sentait proche de l'EI", a déclaré Karl Nehammer, ministre de l'Intérieur d'Autriche, lors d'une conférence de presse ce mardi matin. Au lendemain d'une fusillade qui a fait trois morts à Vienne, le gouvernement autrichien indique que l'assaillant tué par la police lundi soir était un "sympathisant" de l'Etat islamique.

Les forces de l'ordre ont forcé son logement avec des explosifs et l'ont fouillé. Pas plus de détails n'ont été communiqués pour l'instant sur le profil de l'attaquant. "Lourdement armé", il était équipé d'un fusil d'assaut, d'armes de poing et d'une ceinture d'explosifs, qui s'est révélée factice a précisé le ministre.

A ce stade, le gouvernement autrichien estime qu'il est possible qu'il y ait "plusieurs" suspects en fuite, sans pouvoir formellement l'assurer. Les tirs ont eu lieu dans différents endroits de Vienne, ce qui laisse penser aux enquêteurs qu'il est possible qu'il y a ait plus d'un assaillant. Les vidéos des caméras de surveillance sont actuellement en train d'être étudiées par la police Viennoise. Hélicoptères et cordons de police, la ville a été bouclée pour retrouver d'éventuels autres suspects.

Le bilan de cette attaque est pour l'instant de trois morts, deux hommes et une femme, et de quinze blessés, dont un officier de police. La fusillade a éclaté vers 20h, non loin d'une importante synagogue de Vienne et de l'Opéra, à quelques heures de l'entrée en vigueur d'un reconfinement de l'Autriche pour lutter contre la pandémie de coronavirus.