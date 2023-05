Fusillade à Villerupt : "Beaucoup de colère" pour le maire qui attend une réaction de l'Etat

Cinq personnes ont été blessées, dont trois grièvement, dans une fusillade samedi, vers 19h à Villerupt , en Lorraine. Un homme a ouvert le feu en direction d'un groupe de jeunes qui se trouvaient sous un porche de la place Jeanne d’Arc, au centre-ville, puis il a pris la fuite. Un véhicule, qui pourrait être celui-ci du tireur, a été retrouvé brûlé à Fameck, à moins de 30 km de Villerupt. La commune du Pays-Haut, près de la frontière luxembourgeoise, est sous le choc.

Le maire de Villerupt qui s'est rendu sur place se dit en colère devant cette explosion de violence. "On se doute que c'est un règlement de comptes", explique-t-il à France Bleu Lorraine, "parce qu'il y a un point de deal qui est identifié en plein centre-ville. C'est quand même des informations qu'on remonte depuis un certain temps". Pierrick Spizak affirme qu'il est mobilisé avec les élus pour obtenir plus d'effectifs de police mais qu'il ne se sent pas entendu "au sommet de l'Etat".

"On attend le bus et y en a un qui sort une arme"

Le trafic de drogue qui s'est installé en ville génère de l'insécurité, constate le maire, et la fusillade de samedi soir ne va pas arranger les choses. L'une des victimes, une femme, a pris une balle perdue.

Jessica, une habitante de Villerupt a assisté à la scène, traumatisante : "Un monsieur a sorti une arme, ça avait l'air d'être une Kalachnikov, et comme dans les attentats, il a marché et il a commencé à tirer". "Je ne veux plus laisser mes enfant dehors... On attend le bus et y en a un qui sort une arme !" témoigne-t-elle.

Le maire se dit pris entre deux feux : les habitants qui demandent des comptes et l'Etat qui ne serait pas à l'écoute. "En France, on démantèle les services publics et on est livré à nous-mêmes. Et aujourd'hui, ce sont les maires qui doivent régler les situations". "C'est pas aux agents qu'on en veut, mais c'est plutôt au-dessus" prévient Pierrick Spizak. "Sur notre territoire", ajoute-t-il "il y a 12.000 procédures qui ne sont pas traitées".

Les élus se sentent démunis

Le coup de gueule du maire est partagé par des élus voisins, comme la maire d'Audun-le-Tiche, où l'un des blessés a été pris en charge. Sur la page Facebook de la commune, Viviane Fatorelli s'est exprimée samedi soir, relevant "l’augmentation de la criminalité dans notre secteur (...) la circulation d’armes à feu et l’intensification du trafic de drogues." "Les élus locaux constatent et alertent", ajoute-t-elle, "mais sont trop souvent démunis face à l’escalade de cette violence".

Les règlements de comptes sur fond de trafic de drogues ne sont plus l'apanage des Bouches-du-Rhône, de l'Ile-de-France ou de la région lyonnaise, reconnaît sur franceinfo Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, ils se propagent "dans certains départements qui jusque-là étaient plutôt préservés". Ces nouveaux points de deal s'expliqueraient par l'augmentation régulière "de la production mondiale de produits stupéfiants".

Selon le maire de Villerupt, la situation frontalière du bassin de population n'est pas pris compte, alors qu'elle favoriserait les trafics et la prostitution. Il explique qu'il compte installer des caméras de surveillance "l'année prochaine", que "onze créations de postes" sont annoncées pour septembre, mais "pour combien de départ ?" Et Pierrick Spizak s'inquiète de la Coupe du monde de rugby et des JO de Paris qui pourraient capter des effectifs de police et de gendarmerie.

Dans la soirée de samedi, le dispositif de sécurité et les effectifs de police ont été renforcés par la préfecture. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture en Meurthe-et-Moselle, a confirmé que le maire lui avait déjà "signalé un certain nombre d'événements, que l'on n'a jamais méconnus".