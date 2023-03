Fusillade au pistolet mitrailleur à Rennes : entre exaspération et lassitude dans le quartier de Maurepas

Deux hommes, âgés de 29 et 35 ans, sont morts mardi 28 mars à Rennes, lors d'une fusillade au pistolet mitrailleur survenue à 22h près du centre commercial du Gros Chêne dans le quartier de Maurepas. Le plus âgé était originaire de Cayenne et le plus jeune de Martinique. Un troisième homme, blessé par balle, s'est présenté en soirée au CHU Pontchaillou. Il pourrait s'agir d'une victime collatérale de la fusillade. Le ou les auteurs sont en fuite. Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. Selon le Procureur de Rennes, Philippe Astruc "il s'agit pour Rennes de faits d'une gravité rarement atteinte".

Un quartier touché par la violence

Pour l'heure, l'hypothèse d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue n'est pas confirmée par la justice "d’autres sources de conflits étant envisageables" écrit le Procureur. Mais à Maurepas, les habitants l'évoquent immédiatement car ce n'est pas la première fois que ce quartier, situé au nord-est de Rennes, est touché par des actes de violence en lien avec les stupéfiants. En juin 2022, un jeune homme de 21 ans est mis en examen pour meurtre après un homicide à coup de couteau dans le quartier. Le 24 juin 2022, des coups de feu sont tirés à l'arme automatique sans faire de blessé.

Exaspération et lassitude

Au lendemain du drame, une ambiance un peu lourde règne dans le quartier. Josiane voit la situation se dégrader depuis une dizaine d'années "faut arrêter, il y a longtemps que ça dure. Les bandes ont tous les droits, c'est leur territoire. On voit des gamins de 12,13 ans qui sont en train de faire le guet. On n'est pas en sécurité". Au même moment, une bande de 5 jeunes majeurs s'installe et semble contrôler la place, des petits trafics de stupéfiants se font sous les yeux de tout le monde. Par peur des représailles, les commerçants se taisent, mais l'un d'eux estime tout de même que la police ne fait que contrôler et puis "ensuite elle s'en va". Des habitants témoignent sous couvert d'anonymat "je baisse la tête, quand je vois une bande roder dans le quartier, pour ne pas avoir d'ennui" dit une jeune maman.

La maire de Rennes pour rassurer

La maire PS de Rennes Nathalie Appéré est venue en matinée place du Gros Chêne pour rassurer les commerçants et les habitants "Nous nous sommes battus voilà plusieurs années pour que la présence policière soit renforcée sur le quartier. Et ça a été le cas avec sa transformation en quartier de reconquête républicaine. Il y a eu des effectifs supplémentaires sur le bureau de police des Longs Prés. Des policiers nationaux sont présents parallèlement sur d'autres missions. La présence de la police municipale a aussi été renforcée. Nous sommes déterminés, chacun dans son rôle, sur la lutte contre les stupéfiants". Nathalie Appéré souligne aussi les travaux de rénovation qui sont engagés à Maurepas et dont le premier acte a été l'arrivée de la ligne B du métro "Il y a dans ce quartier beaucoup d'énergie investie par les uns et les autres, une très grande présence des équipes professionnelles, des services publics er des bailleurs" conclut l'élue.