Un an jour pour jour après la mort de Lionel, 16 ans, dans une fusillade aux Aubiers, une journée d'hommage est organisée ce dimanche à Bordeaux. Le quartier tente de se relever, alors que l'enquête piétine et que quatre personnes sont toujours en détention provisoire.

Fusillade aux Aubiers : un an après la mort du jeune Lionel, "on ne s'en remet pas"

Le bruit des balles dans la nuit, et le corps inanimé d'un adolescent de 16 ans au pied d'une barre d'immeuble. Il y a un an, dans la soirée du 2 janvier 2021, le jeune Lionel était tué dans une fusillade à Bordeaux, dans le quartier des Aubiers. Un véhicule avait déboulé place Ginette-Neveu, avant d'arroser le groupe de jeunes à l'arme automatique, sur fond de tensions avec la cité Chantecrit, à 2 kilomètres de là. "On ne se remet pas de la mort d'un gamin", témoigne Nadia Falami, postée devant le mémorial en hommage à Lionel, fait de bouquets de fleurs, d'une plaque et d'une photo du jeune homme. Celle que tout le monde ici surnomme "tatie" est médiatrice dans le quartier depuis une vingtaine d'années, au sein de l'association Citoyens du monde.

"Je vois encore souvent des jeunes me dire 'il nous manque, tatie'. Moi aussi, il me manque", avoue-t-elle, les yeux embués. Selon elle, l'attitude des jeunes du quartier a changé depuis le drame. "Ils sont beaucoup plus prudents qu'avant, ils ont peur. Dès qu'on entend un pétard, on y repense. On est traumatisés", lâche la médiatrice. "Maintenant, dès qu'ils voient un jeune dans la rue à 21h30, ils lui disent de monter chez lui. Les jeunes ont peur d'un autre drame." Mais Nadia Falami insiste bien : "Il n'y a pas de violence, ils ne sont pas du tout dans la vengeance, à vouloir aller à Chantecrit pour leur casser la figure. Ils sont très calmes, ils attendent juste que la vérité éclate."

Une enquête au point mort

L'enquête, ouverte au lendemain du drame, ne progresse plus pour l'instant. Cinq personnes avaient été interpellées dans les jours suivant la fusillade, quatre sont mises en examen et écrouées pour "meurtre en bande organisée". "Mon sentiment est que le plus gros des investigations ont été menées dès les premières heures de ce dossier", explique Yann Herrera, l'avocat des parents de Lionel, qui a pu glaner des informations sur l'enquête depuis un an. "Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de choses en plus aujourd'hui, tout simplement parce que les mis en examen se sont murés dans le silence et les dénégations. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils forment des demandes de mise en liberté régulières, elles sont dans leur logique."

Selon l'avocat bordelais, "les investigations ne se font que par des recueils d'informations sur le terrain". "Et donc la difficulté avec ce dossier, c'est qu'à cause des rivalités entre les Aubiers et Chantecrit et de tout ce que ça peut générer comme craintes de la part des uns et des autres, les investigations apparaissent difficiles", indique Yann Herrera.

Les parents souhaitent rencontrer la juge

L'avocat annonce qu'il va demander à ce que les parents de Lionel puissent rencontrer la juge d'instruction en charge du dossier, ce qui n'a pour l'instant jamais été le cas depuis la mort de leur fils. "Il y a eu la phase de sidération mais désormais, le moment est venu de s'exprimer", affirme maître Herrera. "Les parents de Lionel ressentent le besoin de savoir qui est cette juge chargée de l'enquête, au moins pour se manifester et avoir le sentiment que quelque chose avance. Lorsqu'ils sont extérieurs à cette procédure, ils ont l'impression qu'elle se passe sans eux."

Pour l'avocat, cette rencontre est importante, non pas pour l'avancée de l'enquête puisque les parties civiles n'ont pas été témoins du drame, mais pour apporter des éléments sur la personnalité de Lionel. "Il y a eu tout un tas de rumeurs à un moment donné, qui se sont vite estompées, sur les raisons qui auraient pu mener à ce drame, et notamment l'implication des jeunes dans des activités louches", continue Yann Herrera. "Aujourd'hui, on sait que Lionel était extérieur à tout ça, qu'il a été victime de ces conflits entre quartiers."

Il y a eu la phase de sidération mais désormais, le moment est venu de s'exprimer. - Yann Herrera, avocat des parents de Lionel

"C'est aussi une manière de redonner un certain souffle", estime l'avocat. "Au bout d'un an, le fait de ne pas avoir été entendu pourrait insuffler une sorte de découragement. Les parents pourraient se dire que personne ne s'occupe d'eux. Donc maintenant, ils se disent 'on a laissé, on a attendu, désormais on souhaite rencontrer cette juge, ça nous paraît être quelque chose de naturel'".

Pour célébrer la mémoire de Lionel, une journée d'hommage est organisée dimanche 2 janvier aux Aubiers, avec notamment un rassemblement à 9 heures sur la place Ginette-Neveu, où l'adolescent a perdu la vie il y a un an.