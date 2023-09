Fusillade aux Chutes-Lavie à Marseille : "On a la boule au ventre, on n'est plus à l'abri nulle part"

Deux personnes ont été tuées par balle jeudi soir dans le quartier des Chutes-Lavie, dans le 4e arrondissement de Marseille. Une fusillade à la kalachnikov qui a eu lieu en pleine rue passante devant des commerces et avant la tombée de la nuit. Au lever du jour, les impacts de balle sont bien visibles sur le mur et les vitres de la maison devant laquelle s'est déroulée la scène.

L'ambiance est tendue au réveil, les habitants sont choqués.

"On a entendu des grands coup de feu, on a compris que c'était une tuerie"

Nicole habite à quelques mètres des lieux de la fusillade, elle a vu les corps et elle est sous le choc : "On a entendu des grands coups de feu, on a compris que c'était une tuerie." Elle ne pensait pas vivre ça dans son quartier : "Je suis née ici, ma famille est installée depuis les années 30 et je n'ai jamais entendu ou vu ça avant."

"Ici, on pensait être préservé, mais finalement on n'est plus à l'abri nulle part. On est aux portes du centre-ville, s'exclame Isabella qui vit dans le quartier. À 19h45 ! On rentre à peine du travail!"

"La boule au ventre s'est installée"

C'est ce vendredi matin, en entendant les premiers témoignages des riverains sur France Bleu Provence, que Gwen a réalisé ce qui se passait dans son quartier : "C'est assez perturbant. J'ai une fille d'une dizaine d'années et on se disait qu'on allait peut-être la laisser aller chercher le pain toute seule... et en fait, non. J'ai la boule au ventre qui s'est installée."

À force de voir des fusillades dans des quartiers réputés calmes, elle a fini par se poser la question : "Quand est-ce que ça va nous arriver à nous ?" Elle insiste : "C'est affreux d'avoir cette pensée !"

"Combien de morts pour qu'il y ait une réelle action ?"

Dès jeudi soir, Amine Kessaci, et son association Conscienc e qui vient en aide aux familles de victimes de règlements de comptes, était présent dans le quartier. Face à ce nouvel homicide, il constate : "Ce qui m'attriste, c'est que tous nos politiques vont se saisir de cette affaire, mais quand il s'agit de s'engager concrètement, il n'y a plus personne."

Amine Kessaci réitère sa demande : il souhaite avoir à disposition un psychologue et un médiateur "pour accompagner les familles des victimes dignement. Ça c'est concret."

Hayat Atia, réagit ce vendredi matin sur France Bleu Provence. Pour l'élue d'opposition à la Ville de Marseille, il est temps qu'il y ait une vraie prise de conscience politique. Les assassinats dépassent largement désormais le périmètre des quartiers nord de la Ville, et pour elle, ce n'est que le début : "Il y aura des kidnappings en plein jour comme représailles (...) des femmes, des enfants (...) on ne pourra plus rentrer chez soi en toute sécurité."

La scène, très choquante, a été filmée par une caméra municipale de vidéosurveillance. France Bleu Provence fait le choix de ne montrer qu'une image et non pas la vidéo en entier de ce double assassinat. Le mode opératoire est similaire aux règlements de comptes liés au trafic de drogue, même si le contexte n'est pas encore éclairci.

