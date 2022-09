Le jeune homme blessé par balles aux Dervallières venait d'arriver à Nantes

On en sait plus sur le jeune homme de 17 ans blessé par balle ce mercredi soir dans le quartier des Dervallières à Nantes. D'après le procureur de la République, Renaud Gaudeul, il va mieux et ses jours ne sont plus en danger. Originaire de Poitiers, il était à Nantes depuis seulement quelques jours pour ses études, un bac professionnel.

Une dizaine de coups de feu

Une dizaine de coups de feu ont été tirés, dont au moins deux qui ont atteint la victime au niveau du thorax. Elle est toujours hospitalisée à Nantes et n'a pas encore pu être interrogée. Les deux agresseurs et leur scooter sont toujours recherchés.