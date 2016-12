Bordeaux : le braqueur du Burger King pourrait être lié à un meurtre en région parisienne

Le braqueur présumé du fast-food Burger King à Bordeaux est toujours hospitalisé ce lundi matin. Il a été blessé par les policiers après une course poursuite dans le centre-ville. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il serait en lien avec une affaire de meurtre, en région parisienne.

Après la fusillade dans le centre-ville de Bordeaux dimanche après-midi, les policiers auraient fait un rapprochement entre le véhicule utilisé par l'auteur présumé du braquage, et une voiture signalée par la Police Judiciaire des Hauts-de-Seine.

Les enquêteurs de la Police Judiciaire cherchent à savoir s'il serait en lien avec le meurtre d'un homme, à Clamart, en région parisienne. Le corps de la victime avait été retrouvé décapité dans le domicile familial mercredi dernier. Le parquet de Bordeaux devrait faire un point en fin de journée sur l'enquête en cours.

Le braqueur présumé toujours hospitalisé

L'auteur du braquage du fast-food Burger King à Bordeaux est toujours hospitalisé à l'hôpital Pellegrin ce lundi matin dans un état grave.

L'homme avait tenté de braquer le restaurant, cagoulé et armé d'un sabre et d'un pistolet, avant de prendre la fuite en voiture, qu'il a encastrée 500 mètres plus loin, dans les toilettes publiques situées place de la République. Dans sa fuite, l'homme aurait tiré sur les policiers, qui ont riposté, le touchant à plusieurs reprises.

