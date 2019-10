Fusillade dans un café turc de Valence : des témoins racontent

Valence, France

Jeudi 10 octobre on ne connait toujours pas le mobile de la fusillade de mercredi après-midi dans le quartier Briffaut de Valence. Un homme de 42 ans d'origine turque est mort, après un échange de tirs dans un café fréquenté par la communauté turque au 30 avenue Jean Monnet. Quarante douilles ont été retrouvées sur place. Cette fusillade intense a laissé des impacts jusque de l'autre côté de l'avenue dans les locaux de l'entreprise DGF.

Les traces de la fusillade dans la devanture du café associatif au lendemain des tirs © Radio France - Timour OZTURK

Plusieurs salariés sont au travail, vers 16h15 quand les premiers coups de feu retentissent. Cédric était dans son bureau, au rez-de-chaussée, qui donne sur l'avenue où s'est déroulée une partie de la fusillade. Il raconte : " J'ai entendu un premier coup de feu qui m'a fait lever la tête et j'ai vu un monsieur sortir en courant avec une arme de poing. Puis je me suis couché parce que ça canardait dans notre direction."

Au total six impacts de balles sont retrouvés dans les locaux de l'entreprise. Certaines munitions ont traversé le bâtiment de part en part, transperçant façade, murs et mobilier. De l'autre côté de l'avenue, à moins de 10 mètres du café turc, se trouvent la maison et l'atelier d'André. Les balles n'ont pas sifflé dans sa direction, mais l'homme s'est réfugié dans son atelier après avoir aperçu deux tireurs "C'était un vrai western, confie le menuisier, quand on voit des gens tirer au pistolet, croyez bien qu'on se met à l'abri"