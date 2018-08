Dijon, France

SOS Racisme, le MRAP et la Ligue des droits de l'homme ont décidé de se constituer partie civile dans l'enquête sur la fusillade de Beaune. Pour mémoire, dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier, deux hommes s'en étaient pris à un groupe de jeunes rassemblés dans le quartier St-Jacques à Beaune. L'un d'eux avait tiré avec un fusil de chasse blessant grièvement deux jeunes et cinq autres plus légèrement. Deux semaines après les faits, les deux auteurs présumés de l'agression ont été interpellé dans le Sud de la France. Ils ont été placé en détention et poursuivi pour tentative d'homicide avec une circonstance aggravante liée au racisme.

On se porte partie civile parce que la circonstance aggravante du racisme est avérée, par solidarité avec les parties civiles et pour avoir accès au dossier, selon Paul Garrigues de la Ligue des droits de l'homme.

Dans les jours qui ont suivi l'agression, les jeunes victimes tous d'origine maghrébine, ont eu le sentiment de ne pas avoir été suffisamment entendu. De victimes, elles ont eu l'impression de passer pour des personnes coupables d'avoir provoquées les agresseurs. "C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons décidé de nous porter partie civile," note Paul Garrigues, le président de l a section de Dijon de la Ligue des droits de l'homme. "Par solidarité avec les habitants de ce quartier et pour que la parole des témoins et des victimes soit entendue, nous voulons les accompagner."

Le racisme s'est banalisé en France, selon Dieynaba Baldé, présidente du comité SOS Racisme en Côte-d'Or

Dans cette affaire, la première association a s'être constituée partie civile a été la LICRA le 17 août. Deux avocats ont pris le dossier en main. Le MRAP et la LDH ont confiée l'affaire au même avocat, Maître Dominique Clémang, la bâtonnière du barreau de Dijon. En décidant de se porter partie civile, les associations par le biais de leurs avocats vont pouvoir avoir accès au dossier et suivre l'instruction jusqu'à un éventuel procès.

Derrière cette posture, les associations veulent aussi tirer la sonnette d'alarme en rappelant que le racisme est un délit en France et que de plus en plus "le racisme tend à se banaliser", insiste Dieynaba Baldé, la présidente du comite SOS Racisme en Côte-d'Or.

Enfin dernière conséquence des évènements de Beaune du 30 juillet dernier, la Ligue des droits de l'homme a décidé de créer une section sur Beaune, afin de protéger les intérêts de la population et de faire en sorte comme le souligne Paul Garrigues, "que la parole des personnes des quartiers populaires soit entendue."