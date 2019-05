Fusillade de la cité Astruc : un suspect de 16 ans interpellé

Montpellier, France

Un adolescent de 16 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire ce jeudi dans l'affaire de la fusillade de la Cité Astruc à Montpellier. Une querelle entre deux bandes qui semble avoir dégénéré samedi dernier, faisant un blessé grave.

Ce soir-là, un petit groupe suit un entraînement de boxe près du stade de football. Quand débarquent des adolescents à scooter. Un échange de regards, puis des mots qui fusent, des invectives... Un des jeunes sort alors une arme et tire plusieurs fois avant de s'enfuir. Il touche la victime à deux reprises, au ventre et à la jambe. L'arme utilisée serait un pistolet à grenaille selon le procureur.

Détention provisoire

Le tireur présumé a finalement été arrêté mardi. Ce garçon de 16 ans reconnaît les faits et dit avoir agi pour se venger d'un "mauvais regard". Il est actuellement en détention provisoire, mis en examen pour tentative d'homicide volontaire.

L'enquête se poursuit. Un complice serait toujours recherché. La victime, âgée de 19 ans, est toujours à l'hôpital, mais son état serait en voie d'amélioration.