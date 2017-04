Fusillade de Roye : les autopsies au cœur du quatrième jour de procès devant les Assises de la Somme

Au quatrième jour du procès de la fusillade de Roye devant les Assises de la Somme, les résultats des autopsies sont présentés. Ils révèlent le nombre de tirs reçus par chacune des quatre victimes.

Les résultats des autopsies des quatre victimes de la fusillade de Roye, jugée devant les Assises de la Somme depuis ce mardi, sont présentés ce vendredi matin. Ils permettent de déterminer à quelle distance et à combien de reprises les victimes ont été visées.

Marcel Ruffet, ex-forain de 73 ans, est accusé d'avoir tué en août 2015, avec 2,29 g d'alcool dans le sang, Laurent Pruvot, 44 ans, un gendarme qui était intervenu sur l'aire d'accueil de Roye pour tenter d'immobiliser celui qui venait de tuer au fusil trois membres de la communauté des gens du voyage à Roye.

Au moins douze tirs

D'après ces résultats, le grand-père, Michel Baumgartner, a été touché à six reprises : trois tirs de plomb à moyenne distance dans les parties génitales - ce qui pourrait traduire une volonté d’émasculer et d'humilier - et au moins un tir à courte distance dans la tête. Ce dernier, porté alors que l'homme est allongé a été fatal. Mallorie, la jeune maman de 19 ans retrouvée dans la caravane, a été touchée à quatre reprises (dont trois tirs à courte distance) : un tir a atteint son cœur.

La petite fille de 8 mois, Lovely, a été touchée par un tir alors qu'elle se trouvait dans son lit. Le gendarme Laurent Pruvot, a lui été victime d'un tir qui l'a atteint à l'épaule, le seul endroit non couvert par son gilet pare-balle. L'angle de tir a fait que la munition a traversé son corps en diagonale.