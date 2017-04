L'horreur de la fusillade de Roye devant les Assises de la Somme

Troisième jour du procès de Marcel Ruffet qui a tué quatre personnes dont un bébé et un gendarme le 25 août 2015 dans le camp de gens du voyage de Roye. Les membres de la famille et les gendarmes présents sur les lieux ont témoigné de ce qu'ils ont vu, entendu et vécu sur l'aire d’accueil.

La parole aux témoins de cette sanglante fusillade ce jeudi devant les Assises de la Somme où Marcel Ruffet est jugé pour un quadruple meurtre : trois membres d'une même famille et un gendarme du peloton autoroutier de Roye qui a succombé à ses blessures. Brandon Baumgartner a livré son témoignage. Ce jeune homme de 21 ans a frôlé la mort ce 25 août 2015. Il est avec son père, Mario sur l'aire d’accueil quand Marcel Ruffet sort de sa caravane avec son fusil de chasse et ouvre le feu.

#fusillade #Roye. Brandon explique avoir vu Ruffet faire demi-tour et «exécuter» son père blessé, allongé dans l'herbe derrière la caravane — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) April 27, 2017

Face à une arme, on n'est pas un surhomme

Visé par les tirs de l'accusé, Brandon Baumgartner arrive à s'enfuir pour alerter la brigade de gendarmerie voisine. C'est accompagné d'un militaire qu'il reviendra ensuite vers le site de la fusillade et qu'il verra son père déjà à terre exécuté dit-il par Marcel Ruffet. " Je l'ai vu passé, faire demi-tour et lui mettre une balle". Le garçon explique que ce qui s'est passé ce jour-là était inimaginable.

A l'intérieur de la caravane : l’horreur

Moment fort de ce troisième jour d'audience : les mots d'Anne-Marie. La belle-soeur de Mario est arrivée sur l'aire d’accueil quelques minutes seulement après la fusillade. Quarante douilles et cartouches de fusil de chasse ont été retrouvées sur le site de la tuerie. Dix à l'intérieur de la caravane où Mallaurie, 19 ans se trouvait avec ses deux enfants : Dawson 3 ans et Lovely, 8 mois. Quan elle entre dans la caravane Anne-Marie pense trouver tout le monde en vie.

La belle-soeur d'une des victimes découvre l'horreur à l'intérieur de la caravane Partager le son sur : Copier

L'émotion des gendarmes et des policiers municipaux

L'après-midi a été marqué par une succession de gendarmes et de policiers municipaux à la barre. Tous sont venus dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu pendant les vingt minutes qu'ont duré les échanges de tirs avec Marcel Ruffet.

#fusillade #Roye . Il me demandait de le finir, de le tuer raconte un gendarme. — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) April 27, 2017

Gendarmes et policiers municipaux qui ont pour certains vu leur collègue, le gendarme Laurent Pruvot du peloton autoroutier de Roye blessé. L'un d'eux, la voix brisée raconte lui avoir tenu la main. Laurent m'a dit : " Je me sens partir". J'ai dit : " non, on va te soigner" Mais nos mains ne peuvent pas tout" . Des militaires très affectés par cet événement : certains ont demandé leur mutation, d'autres ont depuis quitté la gendarmerie explique Me Ludovic de Villele.

L'avocat de la gendarmerie, Me Ludovic de Villele Partager le son sur : Copier

L'accusé, Marcel Ruffet âgé de 74 ans encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Verdict vendredi 5 mai.