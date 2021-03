Fusillade de Saint-Varent : l'affaire classée par la justice

Julien Wattebled, procureur de la République de Niort, a reçu les victimes et familles de victimes ce lundi 22 mars (photo archives)

La fusillade de Saint-Varent, dans les Deux-Sèvres, est classée par la justice en raison du décès de son auteur. C'est ce qu'a confirmé le procureur de Niort Julien Wattebled ce lundi 22 mars, plus de neuf mois après le drame. Le 27 mai 2020, Yohan Brunet, 36 ans, employé des carrières Roy, "avait fait irruption dans une réunion du comité social et économique dont il était membre et avait abattu trois personnes, en blessant deux autres, au moyen d'une arme de poing, avant de se donner la mort", indique le procureur dans un communiqué.

Pas de mobile clair mais un mal-être général et au travail

Il précise que l'enquête a permis d'établir que le tueur "était un passionné d'armes, adepte du tir sportif, et que l'arme utilisée, de type Glock calibre 9mm, était détenue légalement".

Yohan Brunet était employé des carrières Roy depuis 2012. Il avait changé à plusieurs reprises de postes, "sans pour autant que des difficultés soient pointées". Après la mort de son père en 2018, "il s'était manifestement isolé, vivant seul et se renfermant au fil du temps, et après plusieurs arrêts de travail en 2019, il était tombé en dépression et exprimait un mal être au travail".

Deux jours avant les faits, il avait passé une visite médicale. Un avis d'inaptitude au travail avait été rendu. "Les témoignages recueillis faisaient cependant ressortir qu'il avait plutôt bien pris cette nouvelle, voire même qu'il avait exprimé un soulagement. Aucun conflit avec l'une ou l'autre des victimes n'était connu. Au terme des investigations, aucune explication claire n'a donc pu être établie concernant ce passage à l'acte, à l'exception de ce mal être général et d'un mal être au travail, peut être accentués par la période de confinement et son isolement", indique le procureur.

Rencontre avec les familles de victimes, les blessés et les témoins de la scène

Ce lundi 22 mars, Julien Wattebled a reçu les familles des victimes, les victimes des tentatives de meurtre et les témoins directs de la scène. Il y a eu une rencontre collective avec les enquêteurs sur les investigations menées, le déroulement des faits et le contexte du passage à l'acte. Un échange individuel a également eu lieu avec ceux qui le souhaitaient.