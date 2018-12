Fusillade de Strasbourg : "Ça aurait pu être nous aussi" témoigne Anthony Gonçalves, ancien capitaine du Stade Lavallois

Laval, France

L'enquête avance après la fusillade de ce mardi soir à Strasbourg sur le Marché de Noël. Un homme a tué deux personnes, une autre est en état de mort cérébrale, et douze autres personnes sont blessées selon un dernier bilan.

Le tireur a crié "Allah Akbar". Il s'agit de Chérif C, un Strasbourgeois de 29 ans. Il avait été incarcéré en Allemagne en 2016 pour cambriolages. Quatre proches de l'assaillant ont été placés en garde à vue. L'homme est toujours en fuite.

Anthony Gonçalves, 32 ans, natif de Chartres, a été formé au Stade Lavallois. Il a évolué pendant 14 ans sous les couleurs de Laval, de 2002 à 2016. Il a entamé sa 3e saison avec Strasbourg. Il a accepté de répondre aux questions de France Bleu Mayenne.

Comment avez vous appris la fusillade ?

J'étais à la maison, j'ai reçu pas mal de messages d'amis qui me demandaient si tout allait bien chez moi. J'ai vite compris qu'il se passait quelque chose, j'ai mis les chaînes d'info, et j'ai vu qu'il y avait cette attaque. On est forcement sous le choc, c'est un moment où j'allais coucher les enfants, j'étais seul avec ma femme, forcement on se pose des questions, on se demande pourquoi.

C'est un endroit que vous connaissez, le Marché de Noël de Strasbourg ?

Oui j'y étais encore samedi pour faire quelques achats de Noël, et forcement on se dit qu'on aurait pu y être aussi ce mardi soir, vu que les enfants n'ont pas école le mercredi. C'est endroit convivial, où les gens partagent la même joie, et l'envie de faire plaisir aux autres. Donc forcement on se dit que ce genre d'attaque ça peut toucher ce genre d'endroit, parce que ça a un impact sur la population, c'était forcement une cible à surveiller.

C'est difficile dans ces cas-là de trouver le sommeil ?

C'est pas évident, après j'essaie de relativiser un peu, on a la chance d'être nous en bonne santé, et de pouvoir continuer à vivre. Quand je suis allé embrasser mes enfants avant d'aller me coucher, je me suis dit que le destin a été bien fait pour nous. Mais on est forcement touché, meurtri, par les victimes, parce qu'ici c'est un peuple, un peuple strasbourgeois qui est vraiment uni et solidaire. Quand il y a un des strasbourgeois qui est touché, ça touche l'ensemble de la population alsacienne, et c'est pas forcement évident.

Quelle était l'ambiance ce mercredi matin dans les rues de Strasbourg et à l'entrainement ?

C'est une ville qui fonctionne un peu au ralenti, sur la route on aperçoit énormément de policiers postés, en surveillance. Ce n'est pas forcement ce qu'on a l'habitude de voir. Maintenant nous on a la chance de pouvoir, avec notre métier, donner du bonheur aux gens, et un peu d'évasion. On se doit de poursuivre notre métier, même si forcement on est touché, parce que ça touche les Strasbourgeois et donc notre public aussi, et on est forcement impactés par ça. Mais comme je le dis on a la chance de pouvoir donner un peu de bonheur aux gens. Il faut vivre se plonger dans notre quotidien, dans notre travail pour essayer aussi d’évacuer nous cette tristesse.

Évidemment l'entrainement de ce mercredi matin a été très particulier...

Oui forcement c'est un sujet de conversation, on en a parlé,on essaie d'écouter les uns et les autres. Il y en a qui doivent en parler un peu plus que les autres pour essayer d'évacuer aussi. On est tous impacté, on est tous des hommes avant tout et on a tous une famille. Forcement on se dit que ça aurait pu être nous aussi. C'est un moment compliqué, on a profité de cet entrainement pour se libérer aussi.

Strasbourg se déplace ce week-end à Reims, 18e journée de la Ligue 1.