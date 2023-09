Fusillade de Villerupt : la mission d'étude sur la sécurité dans le Pays Haut va débuter le 3 octobre prochain

La mission d'étude sur la sécurité dans le Pays Haut débutera le 3 octobre prochain. Précision de la préfecture de la Meurthe et Moselle, alors que le maire de Villerupt a dénoncé la semaine dernière sur France Bleu Lorraine, les promesses non tenues du Ministère de l'Intérieur, après la fusillade, sur fond de trafic de drogue qui avait fait, le 13 mai dernier, 5 blessés dans cette commune lorraine.

Pierrick Spizak avait alors expliqué sur notre antenne que cette mission d'étude, dont les conclusions étaient attendues fin septembre-début octobre, n'avait pas encore commencé. Le préfet Françoise Souliman précise que des travaux préparatoires réalisés par les services de l'Etat (IGPN,IGGN,IGA) ont été menés et que les entretiens avec les acteurs locaux débuteront la semaine prochaine.

Madame le préfet de Meurthe et Moselle défend aussi sa proposition de faire passer Villerupt en zone gendarmerie. Cette idée avait fait bondir l'élu communiste de la ville. Françoise Souliman assure qu'il faut examiner cette hypothèse dans le cadre de la mission d'étude.

Selon la préfecture de Meurthe et Moselle, les conclusions de cette mission d'étude sur la sécurité à Villerupt seront données avant la fin de l'année. Françoise Souliman assure aussi que l'Etat a tenu d'autres de ses promesses, après la réunion d'urgence, qui avait été organisée début juin, au ministère de l'Intérieur : les dix nouveaux postes réservés à de jeunes policiers tout juste sortis d'école, ont été bel et bien ouverts à la rentrée. Cinq fonctionnaires supplémentaires arriveront aussi en novembre dans le Pays Haut. Elle assure aussi que les services de l'Etat ont débloqué des fonds pour financer l'installation de caméras de vidéoprotection à Villerupt et Mont St Martin.

Un contrat de sécurité intégré est aussi sur le point d'être signé. Enfin, un poste d'intervenant social de prévention de la délinquance va être prochainement crée, en collaboration avec le Conseil départemental.