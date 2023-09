Fusillade de Villerupt : le maire Pierrick Spizak pousse un coup de gueule contre le Ministère de l'Intérieur

Le coup de gueule du maire de Villerupt contre le Ministère de l'Intérieur. Souvenez-vous, suite à une fusillade, sur fond de trafic de drogue qui avait fait, le 13 mai dernier, 5 blessés dans le centre ville de cette commune du Pays Haut , les élus du secteur avaient été convoqués, début juin, place Beauvau, pour une réunion d'urgence.

Le ministère de l'intérieur avait alors fait une série d'annonces, dont le lancement d'une mission d'étude pour évoquer la question de la sécurité à Villerupt et ses environs et dont les conclusions auraient dû être communiquées fin septembre, début octobre. Or le maire Pierrick Spizak vient d'apprendre que cette mission d'étude n'avait pas encore commencé !

L'élu communiste ne comprend pas ce retard des services de l'Etat : " on nous laisse entendre que nous sommes en pleine campagne des élections sénatoriales et que certains sont soumis au devoir de réserve et je ne vois pas quel est le rapport entre cette mission d'étude et ce scrutin ! "

Le maire de Villerupt se dit aussi outré par une piste de travail émise récemment par la nouvelle Préfet de Meurthe et Moselle, Françoise Souliman : que sa commune passe en zone gendarmerie ! Selon Pierrick Spizak, " la problématique des effectifs que l'on soit en zone police ou gendarmerie est la même et on ne sait pas à quelle brigade, la ville pourrait être rattachée, Trieux ou Lexy "

Pierrick Spizak, le maire de Villerupt, doit notamment rencontrer la nouvelle Préfet de Meurthe et Moselle, le 29 septembre prochain à Nancy.