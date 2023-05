Fusillade de Villerupt : le parquet ouvre une information judiciaire pour tentatives d'assassinats

Le parquet de Nancy annonce l'ouverture d'une information judiciaire au terme de la garde à vue du suspect de la fusillade de Villerupt ce samedi 13 mai. Un homme avait ouvert le feu sur un groupe présent sur un point de deal faisant cinq blessés. Le suspect a été interpellé ce lundi 15 mai et était depuis en garde à vue.

Enquête pour tentatives d'assassinat

Une information judiciaire est ouverte pour tentatives d'assassinat sur les cinq personnes blessés. Ce n'est pas la seule infraction pour laquelle il est poursuivi puisque l'enquête est aussi ouverte pour menace de mort. Il aurait contraint un conducteur de scooter de l'emmener à Fameck, sous la menace d'une arme. Dernières infractions relevées : recel de bien provenant d'un vol et destruction du bien d'autrui par moyen dangereux. Il s'agit de l'utilisation et de la destruction de la voiture ayant servi à prendre la fuite.

L'enquête va donc être confiée à un juge d'instruction qui mènera les investigations. Le parquet demandera le placement en détention du mis en cause pour éviter toute escalade de la violence et toutes pressions sur victimes et témoins de la fusillade.

Pour assurer la sécurité et le calme dans le secteur, un escadron de gendarme mobile est envoyé par le ministère de l'Intérieur, annonce pour sa part le sénateur socialiste de Meurthe-et-Moselle, Olivier Jacquin. Le sénateur ainsi que les maires de Villerupt et Longwy seront reçus au ministère de l'Intérieur la semaine prochaine.