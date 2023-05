Fusillade de Villerupt : le suspect mis en examen et incarcéré

Le suspect de la fusillade de Villerupt (Meurthe-et-Moselle) ce samedi 13 mai a été mis en examen et placé en détention provisoire, annonce le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste. Une mise en examen pour tentatives d'assassinat, menace de mort matérialisée, recel de vol et destruction par moyen dangereux .

ⓘ Publicité

A la recherche d'un complice ?

Il est soupçonné d'avoir ouvert le feu sur un groupe de personnes dans un point de deal dans le centre-ville de Villerupt. Cinq personnes ont été blessées dont trois dans un état grave. Il s'agirait d'une affaire de règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants. Un juge d'instruction est saisi pour poursuivre l'enquête, déterminer le contexte des faits et la participation éventuelle de complices ou coauteurs.

Le parquet de Nancy donne également des éléments sur le passé judiciaire du mis en cause. Son casier judiciaire fait état de 30 condamnations à des peines de prison ferme depuis 2001, principalement pour "des faits de vols et de violences mais aussi pour des délits routiers". Il avait été libéré le 6 avril après avoir purgé deux peines de six et douze mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer, violences aggravées et vol en récidive.

Des renforts de forces de l'ordre sont arrivés à Villerupt ce mercredi , une soixantaine de gendarmes mobiles censés rester quelques jours pour rassurer les habitants et éviter tout nouveau règlement de compte.