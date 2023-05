Fusillade de Villerupt : le tireur toujours en fuite, un véhicule retrouvé incendié sur Fameck

Au lendemain de la fusillade qui s'est déroulée ce samedi en fin de journée à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), l'auteur des coups de feu n'a toujours pas été interpelé. Il aurait pris la fuite en direction de Fameck à bord d'un véhicule Renault Mégane, retrouvé incendié près de la forêt du côté de Morlange.

Cet homme, qui n'a pas encore été identifié, a ouvert le feu vers 18h30 place Jeanne d'Arc, en plein centre-ville de Villerupt. Il aurait été déposé en voiture, encagoulé et ganté, avant de tirer avec une arme à canon long en rafale, en direction d'un porche. Une dizaine de personnes se trouvaient sur ce lieu, connu pour être un point de deal. Les enquêteurs ont retrouvé sur la scène de crime 20 étuis de cartouches de 9 mm.

Toujours trois blessés en urgence absolue

Cinq personnes ont été blessées dont trois très grièvement. Un jeune homme de 17 ans, qui a reçu une balle dans la tête, a été opéré dans la nuit. Un homme de 20 ans, lui, n'est pas opérable, après avoir été blessé au niveau du thorax. Un homme de 30 ans a aussi été touché au niveau du thorax et du bras. Parmi les victimes, un homme de 29 ans dont les jours ne sont plus en danger et une femme de 30 ans qui a reçu une balle perdue au niveau de la hanche.

La police judiciaire de Metz a été saisie par le parquet de Briey du chef de tentatives de meurtre.

Un dispositif de sécurité a été mis en place

Depuis plusieurs mois, le maire Villerupt réclame plus de moyens pour lutter contre le trafic de drogue qui sévit sur sa commune. La préfecture de la Meurthe-et-Moselle reste attentive à d'éventuelles représailles. Le dispositif de sécurité a donc été renforcé sur Villerupt. Les forces de l'ordre ont été doublées pour les jours à venir, notamment avec des renforts venus de Metz et Nancy.