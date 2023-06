Fusillade de Villerupt : nouveaux postes, mission d'étude, ce qu'a promis le ministère de l'Intérieur aux élus

Ils en attendaient beaucoup. Trois semaines après la fusillade de Villerupt , qui a fait cinq blessés en plein centre-ville le 13 mai dernier, une délégation d'élus du Pays-Haut ont été reçus, lundi 5 juin, au ministère de l'Intérieur, par le directeur de cabinet du ministre, mais aussi les directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie. Leurs doléances portaient sur des moyens supplémentaires face au trafic de drogue qui gangrène une partie du territoire.

ⓘ Publicité

Dix nouveaux postes pour des jeunes policiers

Contrairement à ce que les élus espéraient, il n'y aura pas de créations de postes à court terme pour des effectifs pérennes. "Selon le ministère, les conventions collectives ne le permettent pas", explique Olivier Jacquin, sénateur socialiste de Meurthe-et-Moselle, présent lors de la réunion. En plus des onze nouvelles affectations déjà connues dans la circonscription, dix nouveaux postes seront ouverts à la rentrée, réservés à des jeunes policiers tout juste sortis d'école, pour former un groupement de sécurité publique (GSP).

À lire aussi A Villerupt, un rassemblement et une réunion publique pour dire non à la violence

"Je ne dirais pas que je suis déçu parce qu'en théorie, on devrait avoir une amélioration de l'effectif en septembre", continue Olivier Jacquin. "Bien sûr, la question sera de savoir combien de ces postes pour jeunes policiers seront demandés ! S'il y en a autant que les départs, on sera à stabilité. S'il y en a plus, on sera en augmentation."

Limiter les départs

En parallèle, le ministère de l'Intérieur prévoit de limiter les départs de policiers en poste dans la circonscription. Car c'est l'un des points noirs dans le Pays-Haut : la fuite des forces de l'ordre vers d'autres circonscriptions plus confortables. Selon le sénateur socialiste, la barre de quatre départs à la rentrée ne pourra pas être dépassée. "Le risque, c'est de ne pas donner envie aux jeunes de venir s'ils savent qu'ils ne pourront pas partir facilement", craint l'élu.

Une mission d'étude de quatre mois

Seule mesure de plus long terme annoncée : le lancement d'une mission d'étude cette semaine, en partenariat avec la police nationale et la gendarmerie. Cette mission commune permettra de "travailler plus en profondeur sur la situation locale", explique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. "Parmi les scénarios étudiés figurera une évolution du périmètre d'intervention entre la police et la gendarmerie." L'espoir des élus : doter Villerupt d'un commissariat autonome.

Les premiers résultats de cette étude seront connus à la rentrée. Une nouvelle réunion sera organisée au mois de septembre, au ministère de l'Intérieur, avec les élus du Pays-Haut. "Nous attendons beaucoup de cette étude", explique Olivier Jacquin. "Car pour l'instant, les mesures annoncées pour cette rentrée ne nous semblent pas suffisantes."

Rénovation et vidéo-protection

Parmi les autres annonces, le ministère promet aussi des travaux de rénovation du commissariat de Villerupt, pour une valeur de 420.000 euros. Un contrat de sécurité intégrée sera aussi signé avec les collectivités. Il permettra par exemple de développer la vidéo-protection, ce que réclamait Pierrick Spizak, le maire de Villerupt, depuis longtemps. "L'État s'engagera à hauteur de 50.000 euros pour un premier co-financement", assure le ministère de l'Intérieur.