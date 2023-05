Fusillade de Villerupt : un escadron de gendarmerie est arrivé en renfort

Ce sont 63 militaires qui sont arrivés ce mercredi sur la commune de Villerupt pour renforcer la présence des forces de l'ordre, après la fusillade qui a fait cinq blessés dont trois graves ce samedi 13 mai. Ces renforts de gendarmerie étaient attendus par les élus du secteur qui dénoncent depuis des années un manque de moyens. Le préfet promet un plan d'action à venir. Dix policiers devraient également arriver en septembre.

ⓘ Publicité

Le suspect de la fusillade, interpellé lundi est un homme de 38 ans. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour tentatives d'assassinat ce mercredi.

Une présence qui rassure

Une dizaine de fourgons de gendarmerie sont stationnés depuis ce mercredi juste devant la mairie de Villerupt, à deux pas du lieu de la fusillade. Ils vont rester quelques jours, seulement, le temps de l'enquête.

Cela rassure les habitants, car l’hypothèse d’un autre règlement de compte est dans toutes les têtes. "Moi j’habite juste au-dessus de la fusillade et je ne vois pas beaucoup la police" explique un habitant rencontré sur place par France Bleu Lorraine.

Un plan d'action pour combler le sous effectif de forces de l'ordre

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a promis ce mercredi un plan d’action pour rendre le territoire plus attractif. Il s'agit d'attirer les forces de l’ordre et surtout de les faire rester sur place à plus long terme. Les autorités ne précisent pas de quelle manière cela sera fait.

Ce secteur du Pays-Haut est en sous-effectif depuis des années. Une situation que déplorent les élus locaux depuis longtemps. Ils réclament des effectifs de police et de gendarmerie supplémentaires pour faire face au développement du trafic de stupéfiants. Les élus comptent bien demander une pérennisation des moyens déployés

Les maires de Longwy et Villerupt mais aussi le sénateur socialiste Olivier Jacquin seront reçu par le ministre de l'Intérieur la semaine prochaine. Cette rencontre sera aussi l'occasion d'aborder l'isolement des élus locaux face à la recrudescence des règlements de comptes liés au trafic de drogue dans ces communes. "Je regrette qu'il ait fallu arriver à une fusillade d'une telle gravité pour déclencher cette prise de conscience, il faut qu'on monte en puissance et qu'on exerce un rapport de force avec l'Etat", explique Olivier Jacquin à France Bleu Lorraine.

Des besoins à long terme

La sénatrice de Meurthe-et-Moselle, Véronique Guillotin a justement interpellé le gouvernement ce mercredi. Si elle salue l'arrivée d'un escadron de gendarmes mobiles, elle s'interroge aussi sur le moyen terme : "Comptez vous nous affecter des policiers en sortie d'école ?"