Le verdict est tombé dans le procès de la fusillade du Theatro. Fayçal Mokhtari et Djelloul Cherifi écopent respectivement de la perpétuité et de 20 de prison.

Saint-Omer, France

Après près plus de cinq heures de délibérés, les jurés ont retenu la préméditation de la fusillade, aux Assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer.

"Vous avez fait des portes du Theatro les portes de l'enfer" a lancé Luc Frémiot, l'avocat général, aujourd'hui lors de cette dernière journée d'audience. Il a demandé la perpétuité pour Faycal Mokhtari, le tireur qui a fait deux morts à la kalachnikov devant la boîte de nuit lilloise, et 20 ans de réclusion pour son complice Djelloul Cherifi.

Des tirs, puis la cavale

Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2012, les deux hommes se rendent au Theatro et en sont refoulés. Après une altercation avec les videurs de la discothèque, les deux hommes retournent à leur voiture, dans le coffre de laquelle se trouve une kalachnikov. Ils s'arrêtent ensuite devant l'entrée de l'établissement, feux éteints et moteur tournant.

Fayçal Mokhtari sort et tire sur la façade, tuant Sabrina Vasseur, une esthéticienne qui tient le vestiaire, et un client, Hamza Belaïdi. Six autres personnes sont blessées dans la fusillade. Après six jours de cavale, les deux hommes sont arrêtés à Figueres, en Catalogne espagnole. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée.