Fusillade en Californie : le suspect de la tuerie retrouvé mort

L'attaque a fait 10 morts et plusieurs blessés samedi soir.

Ce samedi 21 janvier, des dizaines de milliers de personnes, majoritairement d'origine asiatique, s'étaient rassemblées à Monterey Park, en Californie, pour les festivités du Nouvel An lunaire, quand un tireur a ouvert le feu dans un dancing . Dix personnes sont mortes et dix autres ont été blessées. Une chasse à l'homme a ensuite été engagée, pour retrouver le tireur présumé.

La traque du suspect, couverte en direct par plusieurs médias, s'est terminée à Torrance, à environ 45 kilomètres de Monterey Park, les forces de l'ordre finissant par cerner son véhicule. L'homme a été retrouvé sans vie à l'intérieur, après s'être suicidé. Il s'agissait d'un homme de 72 ans, d'origine asiatique. Il était le seul suspect pour cette fusillade, dont on ne connaît toujours pas le motif.

Les drapeaux du pays en berne

Dans la foulée des dernières annonces de la police, le président des Etats-Unis Joe Biden a ordonné la mise en berne des drapeaux ornant les bâtiments publics, jusqu'au 26 janvier, en hommage aux victimes. "Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses que nous ignorons à propos du motif de cette attaque insensée, nous savons que beaucoup de familles sont en deuil, ou prient pour que leur proche se remette de ses blessures", a-t-il réagi dans un communiqué.

Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Environ 49.000 personnes sont mortes par balle en 2021 aux Etats-Unis, contre 45.000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.