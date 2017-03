Fusillade à Grasse : le tireur reconnaît ses actes

La garde-à-vue du jeune tireur et celle de son ami ont été levées ce samedi, les deux adolescents ont été déférés devant le Parquet. Une information judiciaire a été ouverte pour tentatives d’assassinats.

Killian et son ami, arrêté vendredi dans le Var, ne sont plus en garde-à-vue. Ils ont été déférés devant le Parquet ce samedi, et la procureure de Grasse a requis la détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour tentatives d’assassinat ; détention, port et usage d’armes ; et fabrication d’explosifs. Le frère jumeau de l’ami a pour sa part été libéré.

Le tireur reconnaît les faits

Pendant ses interrogatoires avec les enquêteurs, le jeune tireur a facilement reconnu les faits. Selon la procureure de Grasse, Fabienne Atzori, il avait préparé son acte depuis plusieurs semaines. Il avait même des listes de personnes à viser, mais cette liste évolue au fil des explications de Killian. Le jeune homme a été vu par des psychiatres, qui ont conclu à une absence de troubles particuliers.

Un malaise au lycée

Au tout début de l’enquête, la question d’un harcèlement subi par Killian a été évoquée. Mais la procureure a été plus nuancée ce samedi : « Il souhaitait mettre un terme à des disputes avec des camarades. Visiblement il avait des différends avec certains, par exemple au sujet de la musique qu’il écoutait (du métal), et de l’ambiance en cours. C’était une classe assez dissipée, alors que lui voulait travailler. »

Il a escaladé un grillage pour rentrer dans le lycée

On en sait plus par ailleurs sur son entrée au lycée Tocqueville. Il portait deux sacs, pour transporter les différentes armes. Le fusil à pompe était enveloppé dans un drap blanc. Il n’est pas entrée par le portail principal, mais a escaladé un grillage pour entrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire. Des caméras de vidéosurveillance ont capté la scène.

En ce qui concerne son ami, enfin, lui n’était pas scolarisé. Âgé de 17 ans, il habite également à Grasse. Il a gardé le silence pendant la garde-à-vue. Ses parents avaient retrouvé quelques jours plus tôt une lettre adressée à un tueur américain, qui avait commis une attaque dans l’Ohio, aux Etats-Unis.