Fusillade mortelle à Gattières : un homme de 20 ans tué, deux suspects en garde à vue

Une jeune homme de 20 ans a été tué mardi soir d'un coup de fusil dans la zone commerciale de Gattières (Alpes-Maritimes). Deux suspects ont été arrêtés. Tous trois, du même âge et originaires de Carros, se connaissaient. La piste de la rivalité amoureuse est privilégiée, selon la gendarmerie.

Gattières, France

Une fusillade mortelle a eu lieu mardi soir à Gattières, dans la zone commerciale située au bord du Var, à la limite avec Carros. Selon la brigade de recherches de la gendarmerie, chargée de l'enquête, il s'agirait d'une rivalité amoureuse.

Le nouveau et l'ex-compagnon d'une jeune fille se sont donnés rendez-vous sur le parking du supermarché Lidl vers 22h. La victime vient seule, le suspect est accompagné. Tous les trois se connaissent, ils ont le même âge, 20 ans, et vivent à Carros.

Ce qui se dit, on l'ignore pour le moment, mais un fusil de chasse est sorti et un coup est tiré. La victime est mortellement blessée et mourra peu après à l'hôpital. Des témoins assistent à la scène

Les deux suspects, eux, sont arrêtés dans la nuit à leur domicile : des témoins ont assisté à la scène et ont permis aux gendarmes de les identifier rapidement.

Ils sont ce mercredi entendus en garde à vue. Il s'agit notamment de déterminer qui a tiré le coup de feu, et surtout si le fusil a été apporté intentionnellement, de comprendre si c'est une discussion qui a très mal tourné, ou un véritable guet-apens.