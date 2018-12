Fusillade mortelle à Strasbourg : ce que l'on sait

Un homme a ouvert le feu dans les rues de Strasbourg ce mardi soir vers 20h. L'individu, âgé de 29 ans a été identifié, il est fiché S. Il n'est pas encore appréhendé. Selon un bilan provisoire, il y a deux morts et douze blessés.

Strasbourg, France

Un individu a tiré dans les rues de Strasbourg, en pleine période de marché de Noël, vers 20h, mardi 11 décembre. Le bilan provisoire fait état de deux morts et onze blessés, dont deux en urgence absolue. La population doit rester confinée chez elle. L'homme a été identifié mais pas appréhendé. Le parquet antiterroriste a été saisi.

Suivez la situation minute par minute dans notre direct.

Le déroulé de la soirée

Vers 20h, un individu a ouvert le feu rue des Grandes Arcades à Strasbourg. C'est au plein centre de Strasbourg, en plein marché de Noël, un événement normalement très sécurisé, depuis les attentats de Paris, avec des check points et des fouilles à l'entrée de la Grande île.

L'une des entrées du marché de Noël de Strasbourg : seules les ambulances et les véhicules de police passent. © Radio France - Hervé de Haro

Selon les informations recueillies par franceinfo, l'homme aurait utilisé une arme automatique et une arme blanche. L'homme aurait circulé dans ce périmètre du centre touristique. Il aurait pris la fuite vers le Carré d'Or, un quartier commerçant et touristique avant de se diriger vers le sud de la ville, derrière le commissariat de police, puis dans le quartier résidentiel de Neudorf. Cette fuite, il l'aurait réalisée en voiture, après avoir braqué un taxi, dont le chauffeur est sain et sauf, toujours selon franceinfo.

Cette vidéo de l'intervention des policiers à Strasbourg, rue Sainte-Hélène, dans le centre, a été confiée par un témoin à France Bleu.

La police a bouclé le plein centre ville de Strasbourg. La préfecture a appelé la population et les touristes à rester chez eux ou bien dans les restaurants et cafés qui ont fermé leurs portes. Des personnes se sont même cachées dans des caves.

Les lieux de la fusillade et de la recherche. © Visactu

Des témoins racontent avoir entendu des "bruits de pétards". Les policiers les ont guidé vers des abris. Une femme interrogée par France Bleu Alsace a vu "des corps sous des draps".

Le profil du suspect

A 23 heures, l'homme qui a ouvert le feu n'avait pas été appréhendé, mais il était recherché dans le quartier de Neudorf : rue d'Epinal, des appartements étaient fouillés. Il s'agit d'un Strasbourgeois de 29 ans, habitant le quartier des Poteries au sud de l'agglomération.

Selon les informations recueillies par franceinfo, le suspect devait être interpellé ce mardi matin, dans le cadre d'une enquête pour tentative d'homicide et braquage, mais il n'était pas à son domicile. Des grenades ont été retrouvées chez lui, lors de la perquisition.

Le tireur présumé est connu dans les services de police pour des faits de droit commun et également fiché S, connu de la DGSI pour radicalisation. Le parquet antiterroriste a été saisi de l'enquête. Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner est arrivé à Strasbourg peu avant minuit.

Strasbourg, capitale européenne et cité touristique, avait déjà fait l'objet de menaces terroristes. En 2000, quatre hommes avaient été arrêtés en Allemagne : ils projetaient un attentat sur le marché de Noël.

Le bilan provisoire à 23h45 : deux morts

Selon le bilan officiel de la préfecture à 23h, deux morts, six blessés graves, six blessés légers. Le plan blanc qui permet de mobiliser les hôpitaux en cas de crise a été activé. Un point de regroupement pour les victimes a été installé place Kléber. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte place Gutenberg.

Un numéro de téléphone pour le public qui cherche à s'informer a été mis en place : le 0811 000 667.