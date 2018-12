Fusillade mortelle à Strasbourg : "J'ai d'abord cru que c'était des pétards puis j'ai vu quelqu'un à terre"

Vers 20h00 ce mardi, un homme a ouvert le feu dans le centre ville de Strasbourg, à proximité du marché de Noël. Le bilan provisoire fait état de deux morts et 12 blessés. L'auteur des tirs a été identifié mais il est toujours recherché. Le parquet antiterroriste a été saisi.

► Suivez la situation minute par minute dans notre direct.

Confinés chez eux ou dans des lieux publics par mesure de sécurité, des Strasbourgeois ont témoigné sur France Bleu.

"C'est effroyable"

"C’était vers 20 heures. J’étais dans le magasin de mon amie et on a entendu des coups de feu. On a vu par la suite plein de gens courir dans le sens opposé", raconte Valentin.

"On a attendu un peu avant de sortir puis on est allés voir dans la rue. Il y avait deux trois personnes qui ne bougeaient plus (...) il y en avait un qui était sur le ventre, face au sol, poursuit Valentin. On l’avait recouvert de couvertures et d’une bâche pour le tenir au chaud je suppose. On est retournés au magasin pour fermer et sur le chemin du retour on est tombés sur des militaires qui nous ont dit que les secours étaient en route".

Marion, elle, circulait à vélo lorsqu'elle a entendu les coups de feu. "J'ai cru d'abord que c'était des pétards puis voyant les passant courir, la panique et quelqu'un à terre, j'ai compris que c'était plus grave." Cette Strasbourgeoise était à 50 mètres de la scène. " Je me suis approchée et j'ai vu trois personnes blessées à terre, j'étais vraiment choquée, c'est effroyable."