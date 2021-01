Fusillade mortelle aux Aubiers : quatre jeunes déférés devant le parquet, un cinquième remis en liberté

Leur garde à vue aura donc duré 96 heures, le délai maximal pour les qualifications de meurtre en bande organisée. Quatre jeunes majeurs, âgés de 18 à 21 ans, ont été déférés devant le parquet jeudi 7 janvier, après avoir été interpellé dimanche et lundi. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la fusillade mortelle aux Aubiers, à Bordeaux, le 2 janvier, qui a coûté la vie au jeune Lionel, 16 ans, et blessé quatre autres personnes.

Lors de leurs auditions, ils ont nié toute implication dans le drame, mais le parquet de Bordeaux indique que "les multiples investigations réalisées par les services de la Direction zonale de la police judiciaire de Bordeaux et, en particulier, les auditions et analyses techniques diligentées ont permis de réunir des éléments graves et concordants à l'encontre de quatre d'entre eux". Le cinquième jeune qui avait été interpellé a été relâché, "faute d'élément probant".

Une information judiciaire va être ouverte

Après le défèrement des quatre suspects, une information judiciaire devrait être ouverte pour "meurtre en bande organisée" et "tentative de meurtre en bande organisée", mais également pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime", pour des faits commis entre le 23 novembre 2020 et le 3 janvier 2021. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire.