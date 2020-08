Fusillade mortelle aux Izards à Toulouse : Jean-Luc Moudenc souhaite jusqu'à 200 policiers supplémentaires

La loi des séries à Toulouse. Une troisième fusillade a eu lieu en moins d'un mois dans le quartier sensible des Izards. Un jeune homme de 19 ans est mort sous les balles près de la bouche de métro Trois Cocus. Au micro en France Bleu Occitanie, Jean-Luc Moudenc dit comprendre la peur dans laquelle vivent les habitants du quartier.

Il faut entre 150 et 200 policiers supplémentaires"

Le maire de Toulouse le répète, il souhaite davantage de policiers pour répondre à la montée des violences urbaines dans le quartier : " Je ne peux pas accepter que des innocents soient mis en danger. Il faut entre 150 et 200 policiers supplémentaires de manière graduelle. Nos policiers ont réussi à saisir une grande quantité de drogue, ce qui perturbe le trafic et les bandes rivales." Le maire ajoute qu'il souhaite également plus de magistrat. Ces demandes seront à l'ordre du jour de sa rencontre cette semaine avec le premier Ministre Jean Castex.

Pour François Piquemal, conseiller municipal d'opposition, ces quartiers sont abandonnés par la municipalité : " Quand on décide de mettre 66 millions d'euros lors du précédent mandat sur le simple embellissement de la ville, on ferait mieux d'injecter tout cet argent dans les quartiers, qu'ils soient populaires ou non".

Suite à la fusillade, deux hommes ont rapidement été arrêtés. Ils sont âgés d'un vingtaine et d'une trentaine d'années. Dans leur voiture les policiers ont découvert de nombreuses armes : automatiques, longues, blanches... La victime, décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital, était connue de la police pour trafic de stupéfiant.