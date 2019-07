Fusillade d'Ollioules : "Ça ressemble à un guet-apens" selon le vice-procureur de la République de Toulon

Toulon, France

"La piste du règlement de comptes est privilégiée" ce lundi après la fusillade qui a fait trois morts et un blessé dimanche soir sur la RD11 à Ollioules et dont les auteurs sont toujours en fuite, selon Dominique Mirkovic, vice-procureur de la République de Toulon. Deux des victimes, visées par des tirs d'arme automatique, sont deux hommes de 29 et 30 ans, Wissem D. et Woigdi B, "connus très défavorablement des services de police", notamment pour des affaires de stupéfiants.

L'un d'eux portait une sacoche contenant un pistolet automatique, 200 g de résine de cannabis conditionné pour la vente au détail et des espèces. Ils étaient arrivés "sur les lieux une heure avant les tirs, à bord d'un scooter de grosse cylindrée", ont été touchés alors qu'ils s'enfuyaient en courant et sont morts à l'hôpital des suites d'une hémorragie.

"Ça ressemble à un guet-apens." Dominique Mirkovic, vice-procureur de la République de Toulon

La troisième personne tuée dans la fusillade est une victime collatérale : une femme de 58 ans qui circulait à scooter avec son mari et a été victime d'une balle perdue, comme son époux, grièvement blessé et dont les jours ne sont plus en danger ce lundi. Ce couple originaire de Vesoul (Haute-Saône) était en vacances dans sa résidence secondaire, achetée dans la commune il y a trois ans.

Les auteurs des tirs étaient deux et sont arrivés par l'arrière de la station de lavage, en traversant la rivière Reppe. Ils sont toujours activement recherchés par les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte pour "assassinat en bande organisée" et "association de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes d'assassinat en bande organisée".

Une cinquantaine de projectiles a été tirée et plusieurs balles perdues ont atteint les murs des immeubles situés de l'autre côté du rond-point. Deux types de douilles différentes ont été retrouvés sur le lieu de la fusillade, des balles tirées notamment par une arme de guerre.

"29 étuis de calibre 7-62, qui correspond à un fusil d'assaut de type Kalachnikov, et 15 étuis de calibre 9 millimètres, possiblement tirés avec un pistolet automatique ou mitrailleur ont été retrouvés."

Dimanche soir, le maire de l'Ollioules évoquait déjà un "règlement de comptes". Selon une source proche de l'enquête, "il s'agit d'une guerre de clans, qui se disputent le marché local de la drogue", sachant que la cité Berthe, un quartier de La Seyne-sur-Mer connu pour ses trafics de stupéfiants, n'est qu'à 1.500 m à vol d'oiseau.

Avant cette fusillade, le département du Var avait déjà été marqué par deux règlements de comptes en 2019, dont un dans une cité sensible de Hyères.

