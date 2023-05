Fusillade quartier Empalot à Toulouse : "Les réseaux de drogue s'auto-remplacent" pour Alliance Police

Le 29 mai vers 22h, un jeune homme a été mortellement touché par des coups de feu dans le quartier Empalot, rue de Menton, devant le métro. Lionel Ricaud, le secrétaire départemental du syndical Alliance Police en Haute-Garonne, était l'invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie ce mercredi 31 mai.

France Bleu Occitanie : Les violences augmentent-elles à Empalot ces derniers mois ?

Lionel Ricaud : Pas que dans le quartier Empalot, on le voit dans toutes les villes de France. Le cartel de la drogue et à la fois un réseau local, départemental, régional, national. À Empalot comme au Mirail, il y a de nombreux points de deal qui génèrent beaucoup d'argent et une économie souterraine. La police essaie de démanteler des réseaux, mais d'autres s'installent.

On fait bouger les réseaux et c'est ce qui peut expliquer du coup ces règlements de comptes ces derniers jours ?

Oui des trafiquants ont été arrêtés juste avant et d'autres viennent prendre leur place.

**Nous confirmez-vous la saisie record en gare Matabiau hier ?

Oui il s'agit d'une saisie d'argent liquide hier après-midi par nos collègues de la Bac, 2 millions et demi d'euros. Il s'agit de Sud-Américains (NDLR : des Vénézuéliens d'après l'AFP) qui pourraient être en lien avec le trafic de drogues.

Cela signifie que les trafics se développent à Toulouse ? Il n'y a pas que Marseille...**

Il n'y a pas que Marseille. Toutes les villes de France se sentent touchées par par cette problématique de la drogue. Il faut prendre ça à bras le corps et peut-être voir plus haut dans nos instances nationales et internationales. C'est un trafic international qui subsiste.

Les habitants qu'on est allé voir réclame davantage de présence policière...

La police est présente sur le terrain. Elle essaie d'être le plus présent possible. On a réformé la police toulousaine, on a mis "plus de bleu", comme on dit dans la rue. Pour la justice, il faut une simplification de la procédure pénale. Plus ça va, plus on pense à simplifier la procédure et plus elle devient complexe et difficile pour nos collègues de l'investigation. Et beaucoup de procédures peuvent aussi être cassées par des problématiques et par des avocats qui cherchent l'erreur plutôt que le coupable.

Qu'en est-il des renforts policiers annoncés par Jean Castex en octobre 2020 ?

Sur les 111 policiers supplémentaires annoncés dans le contrat de sécurité intégrée, et qui devaient arriver d'ici fin décembre 2022, il nous en manque 18. On en a parlé avec le préfet et M. Moudenc, ils sont au courant, ils vont arriver, il n'y a pas de souci.