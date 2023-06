Fusillades à Grenoble : "Tout n'est pas lié au trafic de drogue", estime le journaliste Denis Masliah

Depuis plusieurs mois maintenant, les fusillades se multiplient à Grenoble. La dernière en date, dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier Villeneuve, a fait six blessés. Si la piste d'un règlement de compte est privilégiée, cela ne doit pas éclipser d'autres causes, "tout n'est pas lié au trafic de drogue" estime le journaliste du Dauphiné Libéré Denis Masliah. Il est l'invité de France Bleu Isère ce vendredi 9 juin.

Le trafic de drogue est évidemment prégnant dans ces affaires, "les rivalités sont très importantes entre groupes : on estime qu'il y a sur Grenoble une dizaine de gros trafiquants à la tête de réseaux qui cohabitent plus ou moins et qui parfois se font la guerre", indique Denis Masliah.

Pour autant, "certains enjeux qui n'ont rien à voir avec le trafic de drogue peuvent se greffer, par exemple des rivalités ou des vieux conflits nés en prison" analyse le spécialiste police-justice.