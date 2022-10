Fusillades à Grenoble : "Toutes ces affaires sont liées au trafic de drogue", estime la patronne de la police

Après la fusillade ce week-end place Saint Bruno, France Bleu Isère fait le point sur ce phénomène qui semble se multiplier. La directrice départementale de la Sécurité publique en Isère, Fabienne Lewandowski est notre invitée ce mardi 4 octobre.

Après un week-end à nouveau marqué par une fusillade dans le quartier grenoblois Saint-Bruno, de nombreuses questions se posent. Comment expliquer la multiplication de ces scènes violentes dans la métropole de Grenoble ? Le lien avec le trafic de drogue semble évident, estime ce mardi 4 octobre sur France Bleu Isère Fabienne Lewandowski, la directrice départementale de la sécurité publique de l'Isère.

La fusillade de ce week-end au quartier Saint-Bruno à Grenoble a beaucoup marqué les habitants. On a vu des hommes lourdement armés. Comment expliquez-vous qu'on voit ça en plein jour à Grenoble ?

Je pense qu'il y a deux phénomènes qui expliquent ce qu'on a vécu le week-end dernier. Il y a une augmentation générale des violences aux personnes, pas uniquement sur Saint-Bruno et pas seulement sur Grenoble mais partout en France. On constate une augmentation des violences gratuites en particulier, on l'a vu sur les violences intrafamiliales par exemple.

Après, concernant spécifiquement Saint-Bruno, ce qui est choquant ici, c'est l'intensité de la violence, puisque depuis trois mois à peu près, on a eu une douzaine de faits graves, traumatisants pour la population : des agressions au couteau ou avec des armes, des violences qui ont été qualifiées par la justice d'homicide ou de tentative d'homicide. Et notamment deux qui ont fait l'objet d'affrontements avec la police. On se souvient du quartier Hoche il n'y a pas longtemps et ce week-end encore sur Saint-Bruno. Donc oui, il y a une augmentation des faits de violences généralisées.

Une augmentation qui est liée à quoi ? Est-ce en lien avec la pression croissante sur le trafic de drogue ?

Je crois qu'il faut distinguer deux choses, il y a une augmentation générale des faits de violences, puisque la violence aujourd'hui, c'est un mode d'expression d'une partie de la population qui exprime ainsi ses frustrations, sa colère, sa peur. Et là, nous, policiers, nous avons un rôle à jouer, évidemment. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir un jour un rôle à jouer là-dedans. Il y a une partie éducation, à mon avis, qui est importante.

Et puis le deuxième aspect, c'est qu'il y a une grosse partie de cette violence qui, notamment à Grenoble, s'explique par des luttes de territoire, des problèmes concurrentiels entre les bandes qui trafiquent des stupéfiants.

Sans rentrer dans l'enquête en cours à Saint-Bruno, ce serait lié à ça ? A des guerres de territoires ?

La Police Judiciaire a été saisie, donc je ne m'exprimerai pas sur le sujet judiciaire. Mais il est évident que toutes ces affaires qu'on constate depuis plusieurs semaines et plusieurs mois sur l'agglomération grenobloise sont liées au trafic de stupéfiants. Alors ça peut avoir plusieurs formes : ça peut avoir un aspect d'appropriation d'un territoire qu'on n'occupait pas jusqu'à présent, de récupération d'un territoire qui a été occupé, ou alors ça peut faire suite aussi à des saisines de produits stupéfiants par la police.

Vous avez d'ailleurs communiqué ces derniers temps avec le procureur, sur les saisies importantes dans l'agglomération ?

On fait des saisines importantes, ça crée des dettes et évidemment des conflits parmi les bandes qui traitent les stupéfiants.

La ville de Grenoble se dit démunie face à ce phénomène. C'est ce que nous disait ce matin l'élue en charge de la sécurité publique à Grenoble. Est ce que l'Etat en fait assez aujourd'hui ?

Alors je crois que dans ce domaine comme dans bien d'autres d'ailleurs, il faut se garder de toute récupération. Qui fait quoi ? Qui fait le plus, qui fait le moins ? Ce n'est pas une question de concurrence, de compétition mais c'est une question de coordination et de collaboration entre les services. Je veux souligner qu'on a la chance sur le département d'avoir une collaboration très efficace des services de police et de justice, qui a mis en place un plan de lutte contre les stups très efficace.

Moi, je ne rentrerai pas dans le débat "L'Etat en fait-il assez, en fait-il trop ?". Ce que je vois, c'est que le partenariat avec la justice fonctionne bien, que l'Etat a fourni à la DDSP38 des moyens supplémentaires, on a augmenté les patrouilles pédestres sur tous les secteurs de 30 % en septembre, 30 % de policiers "en bleu" sur la voie publique. Et depuis le début de l'année, c'est 50 % de policiers en plus. Alors les gens vont peut-être se dire "ben moi je ne les vois pas en bas de chez moi". C'est vrai que l'agglomération grenobloise est très vaste, on a énormément de points de deal par exemple, et on essaye de couvrir tous les territoires. Mais il y a quelque chose qui pourrait nous aider, c'est d'avoir un peu plus de caméras dans la rue. Par exemple, sur Hoche, on a eu un cas de kalashnikov : la caméra, ça n'aurait pas empêché la kalachnikov, mais ça aide beaucoup à la résolution des enquêtes malgré tout