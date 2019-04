Fusillades à Nantes : deux hommes en garde à vue et enquête confiée à la juridiction inter-régionale spécialisée

Nantes, France

Deux hommes ont été interpellés quartier Beaulieu à Nantes dans la nuit de vendredi à samedi. Ils pourraient être impliqués dans une des fusillades de ces derniers jours dans l'agglomération nantaise. L'enquête se fait désormais sous la direction de la JIRS, la juridiction inter-régionale spécialisée du grand ouest.

Créées dans le cadre de la loi Perben 2, les 8 JIRS existant en France sont destinées à lutter plus efficacement contre la grande délinquance et la délinquance financière. Celle du grand ouest dont le siège est à Rennes regroupe les cours d'appel de Poitiers, Angers, Rennes et Caen. Elle rassemble 31 parquets et concerne 15 départements.

à lire aussi Fusillades à Nantes : le point sur l'enquête

à lire aussi Nantes : un jeune homme tué par balle dans un bar du centre-ville