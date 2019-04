Fusillades à Nantes : deux hommes et une femme déférés devant la justice

Nantes, France

L'enquête progresse après les fusillades qui se sont déroulées à Nantes, entre le 19 et le 23 avril, et qui ont fait un mort et plusieurs blessés. Le parquet de Rennes indique, ce mardi soir, l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de trois personnes. Il requiert une mise en examen pour "tentative de meurtre commis en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, acquisition et détention d'armes ou de munitions". Un juge des libertés devra décider dans la soirée si les trois suspects sont placés en détention provisoire.

Une centaine d'enquêteurs mobilisée sur ces fusillades

Quatre jours après l'interpellation de deux hommes et d'une femme à Nantes, le parquet de Rennes, en charge de l'affaire, indique ce mardi soir par courriel, l'ouverture d'une information judiciaire. Les trois adultes sont soupçonnés d'avoir participé aux fusillades qui ont fait un mort et six blessés, dans la cité des Ducs.

"Les trois intéressés seront présentés dans la soirée à un juge des libertés et de la détention", indique Philippe Astruc, le procureur de la République de Rennes. Leur placement en détention a été requis. Au total, une centaine d'enquêteurs est mobilisée pour interpeller "l'ensemble des auteurs" de ces fusillades.

Dans la nuit du 22 au 23 avril, un employé d'un bar à chicha de 24 ans avait été tué par balle, dans le centre de Nantes. La veille, 4 hommes avaient été blessés par balles, dont 2 grièvement, dans le quartier Bellevue.