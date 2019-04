Fusillades à Nantes : le point sur l'enquête

Le bilan des fusillades qui secouent Nantes est élevé : un mort et six blessés en cinq jours. D'importants moyens sont mis en place pour tenter d'identifier les auteurs des tirs. Le procureur de la République Pierre Sennès a tenu un point presse ce mardi après-midi.

Cinq fusillades en cinq jours à Nantes. Vendredi à Bellevue. Samedi aux Dervallières. Dimanche à Bellevue et au Breil. Mardi en centre ville rue du Maréchal Joffre. Bilan : un mort et six blessés, dont un en coma artificiel et un autre qui pourrait perdre un oeil. Des moyens très importants sont donc mis en place pour tenter de faire avancer les enquêtes. Pierre Sennès, procureur de la République de Nantes a tenu un point presse en ce mardi après-midi.

50 enquêteurs de la police judiciaire

Les enquêtes sont ouvertes pour assassinat et tentatives d'assassinat. 40 enquêteurs de la PJ de Nantes, plus dix hommes en renfort de Rennes. Pas d'interpellation en lien direct avec les récentes fusillades, mais deux hommes en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte après des coups de feux survenus le 18 janvier dernier devant le bar le Churchill à Bellevue; deux individus interpellés en possession d'armes.

Douilles et vidéos

Les spécialistes de la police scientifique travaillent sur les dizaines de douilles et les enquêteurs épluchent les vidéos. Enfin le groupe local de traitement de la délinquance - mis en place en janvier 2017 et composé membres de la police, de la gendarmerie et de la Ville de Nantes - se réunit ce mercredi après-midi pour, dit le procureur de la République, "faciliter l'élucidation de ces affaires".