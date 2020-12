Fusillades à Nîmes : "cette situation ne peut plus perdurer", selon Françoise Dumas

Après une nouvelle fusillade à Nîmes ce dimanche, qui a fait un blessé grave dans le quartier Chemin Bas d'Avignon, la députée du Gard Françoise Dumas s'engage à interpeller dès ce lundi le Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, "pour l’alerter de cette situation qui ne peut plus perdurer (communiqué)". Une vidéo impressionnante circule sur les réseaux sociaux.

"Si les circonstances ne sont pas encore connues, cette fusillade s’ajoute à une longue liste d’actes de délinquances graves liés au grand banditisme, au trafic de drogue et à une lutte de territoires agressive entre bandes rivales, explique-t-elle. Je mesure l’inquiétude et la colère des familles, de nos aînés et des plus jeunes, qui subissent au quotidien cette guerre entre clans. J’adresse tout mon soutien aux habitants qui souhaitent pouvoir vivre et élever leurs enfants en toute sécurité, comme tout un chacun dans notre République".

François Dumas rappelle que le 10 juillet dernier, elle a organisé une table ronde à la préfecture du Gard, autour du Préfet, du DASEN et des représentants des forces de sécurité, pour aborder la dégradation de la situation. La députée précise s'être également entretenue récemment avec le Premier ministre Jean Castex et le Ministre de l’Intérieur Gérald Daranin pour évoquer la situation sécuritaire à Nîmes. "L’État est aux côtés de nos concitoyens. Aucun territoire de la République ne sera abandonné face à la criminalité".

"Tous les moyens doivent être mobilisés pour combattre avec fermeté les trafics de drogues et d’armes. Le rétablissement de l’ordre est la première des priorités et je remercie les policiers et militaires qui sont intervenus pour sécuriser la zone" Françoise Dumas (communiqué)