Fusillades à Toulouse : la préfecture renforce les patrouilles de police

Après la mort d'un homme lundi matin à Lalande, et la série de fusillades aux Izards, la préfecture de Haute-Garonne annonce le renforcement des patrouilles de police dans ces quartiers de Toulouse.

Ce lundi 7 septembre, un homme a été tué, et une jeune femme grièvement blessée.

La préfecture de Haute-Garonne a annoncé ce lundi soir le renforcement des patrouilles dans certains quartiers de Toulouse après une fusillade qui a fait un mort et une blessée grave quelques heures plus tôt dans la journée.

Vers 7h du matin ce lundi 7 septembre, les secours ont été appelés pour intervenir dans le quartier de Lalande, dans le nord de Toulouse, un quartier non loin du périphérique où se mêlent pavillons et locaux industriels. Un jeune homme de 18 ans est mort par balles, et une jeune femme mineure a été grièvement blessée. Les deux victimes se trouvaient dans un véhicule de location, dans le parking d'une résidence privée, chemin de l'église de Lalande.

"Au-delà des conclusions de l'enquête en cours, le préfet a demandé le renforcement de patrouilles et des contrôles dans les quartiers particulièrement touchés par les dernières fusillades et règlements de compte", indique la préfecture de Haute-Garonne dans un communiqué. Elle souligne que "de nombreuses interpellations ont eu lieu à la suite du démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants qui a conduit à leur désorganisation et à des luttes de territoire".

Ces dernières semaines, au moins deux autres fusillades ont eu lieu aux Izards, un autre quartier du nord de Toulouse. Elles sont attribuées à des règlements de compte entre trafiquants de drogue.