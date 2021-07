Fusillades cité du Docteur Ayme à Cavaillon : "On est traumatisés, on veut déménager"

Fin avril, Cavaillon connaissait le premier règlement de compte de l'histoire de la ville. Un homme de 35 ans était abattu à l'arme automatique en pleine rue alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture. Depuis, le calme est souvent de courte durée. Deux compagnies de CRS sont arrivées en renfort dans la cité de Docteur Ayme après les nouveaux coups de feu tirés vendredi soir. Depuis dimanche, une cinquantaine de policiers supplémentaires participent aux patrouilles dans le quartier.

"J'ai vu les échanges de tirs, j'ai eu peur, je me suis vite caché chez un voisin. Les parents ne veulent plus qu'on sorte..." - Yacine 15 ans

La présence des CRS rassure les habitants, mais ils continuent d'avoir peur. A la sortie du tabac presse, Régine parle avec un client. A 80 ans, cette cavaillonnaise de souche ne reconnait plus sa ville. "Je suis née ici, là, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, c'était plus calme. Quand on dit "drogue", on pense à Cavaillon, c'est triste".

Yacine habite la cité du Dr Ayme. Ce jeune de 15 ans a été témoin de l'une des fusillades. "J'ai vu les échanges de tirs, j'ai eu peur, je me suis vite caché chez un voisin, j'ai eu de la chance. Les parents ne veulent plus qu'on sorte". Yacine a choisi de faire un apprentissage, il essaye de dissuader ses copains de travailler pour l'argent facile. "J'ai des copains à moi qui guettent, qui font ce qu'il ne faut pas faire. Je leur dis, vous voulez mourir, vous voulez prendre une balle perdue ? Ils s'en foutent, ils veulent l'argent".

"Ce n'est plus possible, on va déménager c'est sûr. C'est l'enfer" - Jahida, une maman

Yannick est un agent d'immeuble du Dr Ayme à la retraite. II se souvient et s'inquiète de l'évolution de la situation. "Vous savez que quand vous avez les voitures qui se garent cul à cul et qui mettent des pains de drogue dans les voitures, il vaut mieux ne pas le voir. Moi, je n'ai pas peur pour moi, mais ce qui suit après, ça se dégrade vraiment".

Dans la cité du Dr Ayme, en bas de son immeuble, Jahida discute avec des voisines. Sa fille de 17 ans a assisté à l'une des fusillades, elle est traumatisée. "J'ai ma fille qui est suivie par un psychologue, elle a tout vu, elle était sur le balcon à ce moment-là. Elle a fait une crise d'angoisse, et aujourd'hui, elle ne veut plus sortir. Ce n'est plus possible, on va déménager c'est sûr. On est traumatisés !".

Après des tirs et des affrontements entre trafiquants de drogue, la police a interpellé ce lundi un homme dans un appartement de la cité du Docteur Ayme. Il détenait stupéfiants et armes automatiques.

