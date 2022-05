Fusillade des "4 As" : Tony Vairelles fait appel de sa condamnation à 3 ans de prison ferme

L'ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine Tony Vairelles fait appel de la décision du tribunal de Nancy lundi 16 mai. La justice l'avait condamné en début de matinée à trois ans de prison ferme et deux ans avec sursis pour des violences aggravées sur les videurs des "4 As" en 2011.

L'appel était quasi-certain. Quelques heures après la condamnation de Tony Vairelles par le tribunal de Nancy à trois ans de prison ferme et deux ans avec sursis pour des violences aggravées sur les videurs de la boîte de nuit des "4 As", la décision est prise. L'avocat de l'ancienne star du football, Frédéric Berna, nous confirme que son client va faire appel ce lundi 16 mai.

L'ancien joueur de l'ASNL, passé par Lyon, Bordeaux et l'équipe de France, est mis en cause dans une fusillade survenue en octobre 2011. Ses trois frères et lui ont pris part à une violente rixe les opposant à trois videurs d'une discothèque de Essey-lès-Nancy. Tony Vairelles et Fabrice Vairelles ont été condamnés à cinq ans de prison dont deux avec sursis, les deux plus jeunes de la fratrie à trois ans dont deux avec sursis.

Pour l'instant, seul Tony Vairelles fait appel. On ne sait pas encore si les trois frères contestent également la décision du tribunal de Nancy.