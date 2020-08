Fusillades en série à Grenoble : le syndicat de police Alliance demande des réponses fortes

Cinq fusillades, dont deux mortelles, en un peu plus d'un mois à Grenoble. La situation est alarmante selon le syndicat de police Alliance qui réclame plus de moyens humains dans certains quartiers pour lutter contre la montée de la violence.

A Grenoble, les règlements de compte armés n'en finissent pas. Depuis fin juin, pas moins de cinq fusillades, dont deux mortelles, ont éclaté dans plusieurs quartiers, notamment à Saint-Bruno et Mistral. La dernière en date a eu lieu ce dimanche matin. Un homme de 29 ans est décédé près du quartier Mistral, après avoir reçu trois balles.

"Il faut des réponses pénales plus dures"

Pour les syndicats de police, la situation devient alarmante : "_C'est inquiétant et cela fait des années que nous dénonçons ces faits sur Grenoble, que nous disons qu'_il faut des moyens humains et matériels pour endiguer cette violence et des réponses pénales plus dures avec des personnes incarcérées", témoigne Yannick Bianchéri, représentant d'Alliance Police à Grenoble. "Mes collègues ont le sentiment de vider la mer avec une petite cuillère parce qu'on interpelle mais beaucoup de peines sont prononcées et ne sont pas ensuite effectuées en prison", ajoute le syndicaliste.

"Après le confinement, on pouvait s'attendre à quelques règlements de comptes" - Yannick Bianchéri, représentant du syndicat Alliance Police à Grenoble.

Dans les cinq affaires de fusillades, les enquêtes sont toujours en cours et il est encore impossible de dire si elles sont liées ou même si elles sont toutes en lien avec le trafic de drogues mais cette explosion de violences après le déconfinement n'étonne pas Yannick Bianchéri : "Pendant le confinement, de nombreuses personnes sont sorties de prison donc on pouvait s'attendre à quelques règlements de compte pour récupérer des territoires, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais ça pourrait l'être".

"Mes collègues ont le sentiment de vider la mer à la petite cuillère" - Yannick Bianchéri, représentant du syndicat Alliance Police à Grenoble.

Fin 2018, 40 postes supplémentaires de policiers ont été créés à Grenoble selon le syndicat Alliance mais ça ne suffit plus "en raison des mutations et départs à la retraite", dit Yannick Bianchéri.

Des fusillades en série cet été

Depuis fin juin, Grenoble a été le théâtre de cinq fusillades, dont deux mortelles.

Le samedi 27 juin, des échanges de tirs éclatent en plein après-midi aux alentours de la place Saint-Bruno, ne faisant, presque par miracle, aucun blessé.

Dans la nuit du 8 au 9 juillet, dans le quartier Mistral, un homme de 22 ans meurt dans une autre fusillade, après avoir été visé au niveau du thorax. Il était connu de la justice.

Quelques jours plus tard, le samedi 12 juillet, aux alentours de 23 heures, un homme de 38 ans, sérieusement blessé, est transporté à l'hôpital après une nouvelle fusillade dans le quartier Mistral. La victime est connue pour trafic de stupéfiants.

Le dimanche 26 juillet dans la matinée, un homme de 28 ans se réfugie chez un riverain après avoir été blessé par balle au niveau du dos. Là aussi cela s'est passé à Mistral. La thèse du règlement de comptes sur fond de drogues est privilégiée par les enquêteurs.

Dernier fait en date, ce dimanche 2 août, au petit matin, vers 6 heures, un homme de 29 ans meurt après avoir été la cible de plusieurs coups de feu, tout près du quartier Mistral.