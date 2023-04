Futuroscope : deux personnes blessées après un départ de feu dans l'attraction Objectif Mars

C'est dans l'attraction Objectif Mars, sur l'un des wagons de ce manège, de type grand huit, qu'un incendie s'est déclaré ce vendredi en milieu de matinée. La communication du Futuroscope évoque une défaillance sur une "batterie lithium située sur le wagon" et affirme que le feu a été rapidement maîtrisé par des équipes "préparées à toutes les situations", sur des attractions contrôlées quotidiennement.

Le manège a été arrêté et évacué, et deux personnes blessées ont été prises en charge. On ignore la gravité de leurs blessures. La direction du Futuroscope assure que "l’attraction reste fermée jusqu’à nouvel ordre". La chaîne TF1 a diffusé les images d'un passager dans son journal de 13h .