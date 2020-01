Futuroscope : il fait un malaise cardiaque sur une grue, à 54 mètres du sol

Ce jeudi matin, cet ouvrier travaillait en haut d'une grue de chantier au Futuroscope à Jaunay-Clan, près de Poitiers, lorsqu'il a été victime d'un malaise cardiaque, un peu avant 9 heures. L'intervention périlleuse des pompiers du Grimp (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) a permis de l'évacuer rapidement aux urgences de l'hôpital.

On l'a descendu au moyen de cordes et de poulies, allongé dans une barquette. Le passage au vide a été un peu difficile pour lui mais les agents ont su le rassurer et un pompier du Grimp l'a accompagné sur les dix premiers mètres de la descente."

- Lieutenant Patrice Charuau, qui a dirigé l'intervention.